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Адвокат Мамаева: пока следствие не дает возможности ознакомиться с материалами дела

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что следствие пока не дает стороне защиты ознакомиться с материалами дела.

В октябре прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже в тот же день в кафе в центре Москвы они поучаствовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Все четверо были взяты под стражу. В декабре Мосгорсуд подтвердил законность продления до 8 февраля срока их ареста. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои".

"Прошла вторая неделя после праздников, а мы все ждем, чтобы приступить к ознакомлению с материалами дела, но пока следствие не дает нам такой возможности, ссылаясь на то, что потерпевшая сторона еще знакомится с делом, которое не является большим и сложным для ознакомления. Хотя этого времени более чем достаточно всем представителям. Сейчас мы находимся в неведении и наступило некое затишье в следственной процедуре. Это нехорошо с психологической точки зрения для заключенного, который хотел бы получить хоть какую-то определенность, ознакомиться с делом и иметь возможность уже получить мнение следующей инстанции в лице прокуратуры по поводу законности и обоснованности обвинения", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Мамаев
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