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Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" на сборе в Катаре

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович присоединился к команде на первом тренировочном сборе в Катаре, сообщает пресс-служба команды.

Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 00:20
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