Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:44
"Спартак" заехал в отель в Катаре (5)
"Спартак" заехал в отель в Катаре (5)
13:48
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
"Енисей" расстался с Раде Дугаличем (1)
10:46
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (17)
"Беспредел" - Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос кубкового матча с "Краснодаром" (17)
09:27
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
"Витесс" Слуцкого одержал очередную победу и поднялся на 4-ю строчку чемпионата Голландии (11)
Воспитанник ЦСКА находится на просмотре в "Балтике"
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев сообщил, что на просмотре в калининградской команде находится полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников.
20-летний хавбек выступал в Юношеской лиге УЕФА, а за основную команду армейцев провел два матча в Кубке России.
"Сбор "Балтики" проходит в плановом режиме. Первый, как правило, функциональный, втягивающий. Тренерский штаб и скаутская служба работают. Сейчас на просмотре находится 7-8 игроков из разных клубов. После первого цикла тренерский штаб сделает выводы по ним. Обсудим кандидатуры. Усиление планируется.
На сборах с "Балтикой" действительно находится участник Юношеской лиги УЕФА и игрок ЦСКА Иван Олейников. Останется ли он? По итогам двух сборов примем по нему решение, а потом будет обсуждать условия с ЦСКА, но об этом говорить еще рано", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
20-летний хавбек выступал в Юношеской лиге УЕФА, а за основную команду армейцев провел два матча в Кубке России.
"Сбор "Балтики" проходит в плановом режиме. Первый, как правило, функциональный, втягивающий. Тренерский штаб и скаутская служба работают. Сейчас на просмотре находится 7-8 игроков из разных клубов. После первого цикла тренерский штаб сделает выводы по ним. Обсудим кандидатуры. Усиление планируется.
На сборах с "Балтикой" действительно находится участник Юношеской лиги УЕФА и игрок ЦСКА Иван Олейников. Останется ли он? По итогам двух сборов примем по нему решение, а потом будет обсуждать условия с ЦСКА, но об этом говорить еще рано", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.