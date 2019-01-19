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Воспитанник ЦСКА находится на просмотре в "Балтике"

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев сообщил, что на просмотре в калининградской команде находится полузащитник молодежной команды ЦСКА Иван Олейников.

20-летний хавбек выступал в Юношеской лиге УЕФА, а за основную команду армейцев провел два матча в Кубке России.

"Сбор "Балтики" проходит в плановом режиме. Первый, как правило, функциональный, втягивающий. Тренерский штаб и скаутская служба работают. Сейчас на просмотре находится 7-8 игроков из разных клубов. После первого цикла тренерский штаб сделает выводы по ним. Обсудим кандидатуры. Усиление планируется.

На сборах с "Балтикой" действительно находится участник Юношеской лиги УЕФА и игрок ЦСКА Иван Олейников. Останется ли он? По итогам двух сборов примем по нему решение, а потом будет обсуждать условия с ЦСКА, но об этом говорить еще рано", - цитирует Качукаева Sport24.ru.
Теги: Балтика ЦСКА
Сегодня, 17:29
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