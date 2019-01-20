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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Болельщики "Ростова" обратились к Прядкину из-за переноса матча с "Краснодаром"
Болельщики "Ростова" написали открытое обращение к и. о. президента РФС Сергею Прядкину по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром".
Матч могут перенести с 24-го на 28-е февраля из-за выступления "быков" в Лиге Европы.
"Уважаемый Сергей Геннадиевич! Обращаемся к Вам от лица многотысячной армии болельщиков футбольного клуба "Ростов", а также от любителей ростовского футбола в целом. В наших кругах серьезное негодование вызвала информация о возможном переносе матча 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля текущего года.
Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что 24 февраля является выходным днем и многие из нас, захватив с собой семьи и друзей, планировали поддержать любимую команду. Почему у нас хотят отнять эту возможность, перенося игру на будний - рабочий день? В будний день многие не смогут посетить игру любимой команды в силу объективных причин. Нет сомнений, что посещаемость будет разительно отличаться от той, которая могла быть в выходной день. Неужели мы — ростовские болельщики, показавшие в первой части чемпионата второй результат по посещаемости среди стадионов РПЛ, не заслуживаем увидеть матч своей любимой команды? На наш взгляд, принятие решения о переносе матча вредит ростовскому болельщику! Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчет? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах Российской Федерации? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся "сами наступать себе на штаны"?
Мы всегда считали, что такая организация как РФС создана для болельщика и действует она во благо его интересов. Убедительно просим Вас разобраться в ситуации и не лишать нас праздника футбола в этот прекрасный зимний выходной день - 24 февраля!"
Sport24.ru
Матч могут перенести с 24-го на 28-е февраля из-за выступления "быков" в Лиге Европы.
"Уважаемый Сергей Геннадиевич! Обращаемся к Вам от лица многотысячной армии болельщиков футбольного клуба "Ростов", а также от любителей ростовского футбола в целом. В наших кругах серьезное негодование вызвала информация о возможном переносе матча 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля текущего года.
Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что 24 февраля является выходным днем и многие из нас, захватив с собой семьи и друзей, планировали поддержать любимую команду. Почему у нас хотят отнять эту возможность, перенося игру на будний - рабочий день? В будний день многие не смогут посетить игру любимой команды в силу объективных причин. Нет сомнений, что посещаемость будет разительно отличаться от той, которая могла быть в выходной день. Неужели мы — ростовские болельщики, показавшие в первой части чемпионата второй результат по посещаемости среди стадионов РПЛ, не заслуживаем увидеть матч своей любимой команды? На наш взгляд, принятие решения о переносе матча вредит ростовскому болельщику! Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчет? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах Российской Федерации? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся "сами наступать себе на штаны"?
Мы всегда считали, что такая организация как РФС создана для болельщика и действует она во благо его интересов. Убедительно просим Вас разобраться в ситуации и не лишать нас праздника футбола в этот прекрасный зимний выходной день - 24 февраля!"
Sport24.ru
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