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Болельщики "Ростова" обратились к Прядкину из-за переноса матча с "Краснодаром"

Болельщики "Ростова" написали открытое обращение к и. о. президента РФС Сергею Прядкину по поводу возможного переноса матча 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром".

Матч могут перенести с 24-го на 28-е февраля из-за выступления "быков" в Лиге Европы.

"Уважаемый Сергей Геннадиевич! Обращаемся к Вам от лица многотысячной армии болельщиков футбольного клуба "Ростов", а также от любителей ростовского футбола в целом. В наших кругах серьезное негодование вызвала информация о возможном переносе матча 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля текущего года.

Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что 24 февраля является выходным днем и многие из нас, захватив с собой семьи и друзей, планировали поддержать любимую команду. Почему у нас хотят отнять эту возможность, перенося игру на будний - рабочий день? В будний день многие не смогут посетить игру любимой команды в силу объективных причин. Нет сомнений, что посещаемость будет разительно отличаться от той, которая могла быть в выходной день. Неужели мы — ростовские болельщики, показавшие в первой части чемпионата второй результат по посещаемости среди стадионов РПЛ, не заслуживаем увидеть матч своей любимой команды? На наш взгляд, принятие решения о переносе матча вредит ростовскому болельщику! Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчет? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах Российской Федерации? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся "сами наступать себе на штаны"?

Мы всегда считали, что такая организация как РФС создана для болельщика и действует она во благо его интересов. Убедительно просим Вас разобраться в ситуации и не лишать нас праздника футбола в этот прекрасный зимний выходной день - 24 февраля!"

Sport24.ru
Теги: Прядкин Ростов Краснодар
Сегодня, 20:08
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#2  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 21:04)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
сын кубани,
Давно пора, оборзели комбайнеры.Галицкому нужно поднять цены на гостевой сектор для ростовских неадекватов, до уровня ВИП, чтобы знали свое место, после этой грязи и подлянок. Карпин диктовал обращение , наверно, забыв, что матчи на Кубок ВСЕГДА, до финала, игрались в будни и не должно быть никаких исключений, в этом вопросе, для ростовских. Или Прядкин и КО хотят создать прецедент и сломать сложившийся 10-летиями, порядок ? Оборзели колхозники. Интересно руководители РФС и РПЛ, боссы клубов РПЛ, читают мнение болел, представителей клубов, или нет ? Не пора ли ростовских новых боссов и тренеров приводить в чувства - потеряли берега, возомнив себя великими, ставя себя выше других клубов, тоже пострадавших от переносов сроков кубковых встреч, но понимающих эту необходимость и перестроивших график подготовки команды к сезону..??? Достали избирательной вседозволенностью и любовью к столичным "легендам" (в том числе и бывшим)ничего, по сути, из себя не представляющим... Теперь пожинают плоды этой любви, насоставляли для "Ростова" (как будто для ЦСКА) легкий для старта и вкатывания в сезон, календарь с множеством домашних матчей, лояльным (даже слишком) арбитражом, подарившем Карпину и КО лишних 6-9 очков, благодаря левым пеналям и надуманным штрафным с удалениями соперников. И вот вам, боссы РПЛ и РФС, в благодарность, все вернулось грязью от зарвавшегося и привыкшего к халяве, Карпина и КО. Не примете решение о переносе матча, будут и другие клубы о Вас ноги вытирать, диктуя свои условия. Но это не значит, что нужно защищать Прядкина и члена РФС, ответственного за календари в РПЛ и Кубке, которые постоянно провоцируют неразбериху - нужно немедленно (после избрания Дюкова) собирать общее собрание РПЛ и освобождать Прядкина, а своего РФСовского календарщика, гнать поганой метлой, работать руками, если головой не может. А кубковый матч Краснодара и Ростова перенести в любом случае, или больше НИКОГДА И НИКОМУ НИКАКИХ ПРИВИЛЕГИЙ, участникам еврокубков.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 20:15)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Так КТО все таки ноет:))) Галицкий пойди тоже навстречу - сделай теперь платным посещение гостевого сектора!!!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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