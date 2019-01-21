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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
Ротенберг: хочу показать пример своим детям, что иногда бывает очень тяжело, но ты должен из этого выйти победителем (3)
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Против "Спартака" Карпин, но пока не Ерёменко. Стартует главный турнир российского межсезонья (4)
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Газзаев: Россия не смешивает политику и спорт - в этом мы должны стать примером для всего мира (5)
"Спартак" - "Ростов": стали известны стартовые составы команд
Стали известны составы "Спартака" и "Ростова" на первый матч товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".
"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Луис Адриано, Роша.
"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Щадин, Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов, Гулиевский, Зуев, Кьяртанссон.
"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Луис Адриано, Роша.
"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Щадин, Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов, Гулиевский, Зуев, Кьяртанссон.
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