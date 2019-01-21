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"Спартак" - "Ростов": стали известны стартовые составы команд

Стали известны составы "Спартака" и "Ростова" на первый матч товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Луис Адриано, Роша.

"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Ингасон, Плиев, Щадин, Паршивлюк, Гацкан, Зайнутдинов, Гулиевский, Зуев, Кьяртанссон.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 19:12
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#4  oksva  Спб (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Пол основы нет даже в запасе , с интересом посмотрю резерв . Хорошего матча нам .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#3  karfagen  Dresden (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Спартак»
сам роша в основе


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Главное- без травм, спартачи !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормуль составчик.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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