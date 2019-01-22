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Александр Мостовой оценил дебют Лукаса Айртона в матче с "Ростовом"

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал дебют новичка красно-белых Айртона в товарищеском матче с "Ростовом" (2:1).

"Айртон? Сегодня мы его много не увидели. Но можно сказать, что у него неплохая левая нога, он постоянно себе под эту ногу убирал мяч. Кажется, по фактуре быстренький. У "Спартака" давно не было техничного защитника", - приводит слова Мостового Матч ТВ.
Теги: Спартак Ростов Мостовой Лукас
Сегодня, 08:43
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