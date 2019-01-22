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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Пятницкий: выходки Кокорина с Мамаевым я не поддерживаю
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий поделился мнением о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находится под стражей в СИЗО.
Накануне интернет-издание "Невские новости" сообщило, что в их распоряжении оказалось письмо Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из петербургских болельщиков. В нем спортсмен якобы призывает не обращать внимания на "мнение народа" и даже сравнивает тех, кто критично относится ко всей скандальной истории, с парнокопытными. "Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", - такие слова Кокорина опубликовало интернет-издание на своем сайте.
По мнению правозащитника Пятницкого, против Кокорина и Мамаева ведутся подковерные игры с целью продлить им арест после 8 февраля еще на два месяца.
"Выходки Кокорина с Мамаевым я не поддерживаю, но, как человек разумный, я понимаю, что случилось сегодня. А сегодня выложили письмо Кокорина фанату, где он пишет, что народ - это стадо. Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа "не надо слушать этих баранов", потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление.
Так это или нет, я судить не берусь, но мне, как практику, подозрительно, что близится дата очередного продления срока содержания, и тут возникает это письмо и шквал возмущения в обществе в адрес Кокорина. Кроме того, "Невские новости" опубликовали это письмо урезанным, и фраза вырвана из контекста полного письма. Кокорин попросил нас помочь в установлении этих сведений, и это наша прямая обязанность - в реализации и содействии законным правам и интересам следственно-арестованных, и мы ему в этом поможем.
В очередной раз это наталкивает на мысль о том, что четыре месяца они сидят, дело - не терроризм и не убийство, и давно пора передать его в суд и рассмотреть по существу. Но Кокорин мне сказал, что еще даже не опрошены потерпевшие. Речь не идет о том, чтобы ознакомить потерпевших с материалами уголовного дела. Исходя из этого, я делаю вывод о том, что 8 февраля им продлят стражу еще на два месяца.
Интересно, чего ждали 4 месяца "Невские новости"? Как-то это все не вяжется. Мне видится так, что это сделано сознательно. Я вижу здесь логическую связь: как только начинается продление, всплывают какие-то темы, которые муссируются в обществе и вызывают негатив. В этом вопросе я склонен верить Кокорину, что он имел в виду не всех нас, а тех, кто говорит якобы так, как велит следствие.
Отец Мамаева высказывался более конкретно, но потом он извинился, и, как мужика, его можно понять. Потому что если у вас закрыли сына, любой родитель будет переживать. То, что папа Мамаева нашел в себе мужество и силы извиниться, достойно уважения", - цитирует Пятницкого Sport24.ru.
Накануне интернет-издание "Невские новости" сообщило, что в их распоряжении оказалось письмо Кокорина, которое пришло в ответ на послание одного из петербургских болельщиков. В нем спортсмен якобы призывает не обращать внимания на "мнение народа" и даже сравнивает тех, кто критично относится ко всей скандальной истории, с парнокопытными. "Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже", - такие слова Кокорина опубликовало интернет-издание на своем сайте.
По мнению правозащитника Пятницкого, против Кокорина и Мамаева ведутся подковерные игры с целью продлить им арест после 8 февраля еще на два месяца.
"Выходки Кокорина с Мамаевым я не поддерживаю, но, как человек разумный, я понимаю, что случилось сегодня. А сегодня выложили письмо Кокорина фанату, где он пишет, что народ - это стадо. Разговаривая с Кокориным, я узнал, что это письмо он писал на третий или четвертый день после того, как оказался в Бутырке. Кого он имел в виду? Слова Кокорина, сказанные лично мне: баранами он называет тех, кто свидетельствовал против него. Типа "не надо слушать этих баранов", потому что у него своя версия. Он говорит о том, что потерпевшие с ним примирились и пожали руку, а потом, дескать, пошли и подали заявление.
Так это или нет, я судить не берусь, но мне, как практику, подозрительно, что близится дата очередного продления срока содержания, и тут возникает это письмо и шквал возмущения в обществе в адрес Кокорина. Кроме того, "Невские новости" опубликовали это письмо урезанным, и фраза вырвана из контекста полного письма. Кокорин попросил нас помочь в установлении этих сведений, и это наша прямая обязанность - в реализации и содействии законным правам и интересам следственно-арестованных, и мы ему в этом поможем.
В очередной раз это наталкивает на мысль о том, что четыре месяца они сидят, дело - не терроризм и не убийство, и давно пора передать его в суд и рассмотреть по существу. Но Кокорин мне сказал, что еще даже не опрошены потерпевшие. Речь не идет о том, чтобы ознакомить потерпевших с материалами уголовного дела. Исходя из этого, я делаю вывод о том, что 8 февраля им продлят стражу еще на два месяца.
Интересно, чего ждали 4 месяца "Невские новости"? Как-то это все не вяжется. Мне видится так, что это сделано сознательно. Я вижу здесь логическую связь: как только начинается продление, всплывают какие-то темы, которые муссируются в обществе и вызывают негатив. В этом вопросе я склонен верить Кокорину, что он имел в виду не всех нас, а тех, кто говорит якобы так, как велит следствие.
Отец Мамаева высказывался более конкретно, но потом он извинился, и, как мужика, его можно понять. Потому что если у вас закрыли сына, любой родитель будет переживать. То, что папа Мамаева нашел в себе мужество и силы извиниться, достойно уважения", - цитирует Пятницкого Sport24.ru.
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