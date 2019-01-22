Новости партнеров

Игорь Гамула: не сомневаюсь, что Еременко поможет "Ростову"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился мнением о том, способен ли полузащитник Роман Еременко помочь донской команде.

"Не сомневаюсь в этом. Еременко находится в таком возрасте, что по-прежнему может выйти на высочайший уровень. В первую очередь, ему нужно доказать это самому себе, во вторую - тем скептикам, которые в него не верят. Роман поможет "Ростову". Он может и забить, и отдать голевую, и найти игру. Вероятно, у него не получилось в "Спартаке" из-за неприятной ситуации, которая была в клубе. Все эти передряги, наверное, и не дали ему сосредоточиться на футболе. Но мне кажется, что это удачный трансфер для "Ростова", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
Теги: Еременко Гамула Ростов
Сегодня, 16:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.