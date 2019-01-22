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ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Мольде"

ЦСКА в товарищеском матче с норвежской командой "Мольде" одержал победу со счётом 2:1.

Товарищеский матч

ЦСКА – "Мольде"

Голы: Чукву, 78, Ахметов, 80, Набабкин, 89

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 76), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов

"Мольде": Кранинкс, Реммер, Габриэльсен, Грегерсен, Аурснес, Хуссейн, Хестад, Эйкрем, Мострём, Джеймс (Чукву, 46), Ниланд

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Теги: ЦСКА Мольде
Сегодня, 16:36
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#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:12)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Volodia379,
Вчера играл второй состав, а сегодня основной
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 16:57)
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  •  (5)
online

Что то замен совсем мало!? Уже состав наиграли и другим шансов нет? smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  CSKA_Best   (Сегодня, 16:57)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
качественно сыграли молодцы
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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