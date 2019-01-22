"Краснодар" потерпел поражение в товарищеском матче с "Базелем"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Краснодар" в товарищеском матче проиграл "Базелю".
Товарищеский матч
"Краснодар" – "Базель" 0:2
Голы: Буа, 50, Баланта, 66
"Краснодар": Синицын, Фьолусон (Бородин, 69), Мартынович, Рамирес (Марков, 46), Петров (Ольссон, 46), Перейра (Куэва, 46), Каборе, Газинский (Мацукатов, 61), Классон (Сергеев, 46), Сулейманов (Голубев, 61), Ари (Игнатьев, 46)
"Базель": Омлин (Хансен, 62), Видмер (Кайзер, 62), Сухи (Джюмарт, 46), Самбрано (Баланта, 62), Петретта (Риверос, 62), Джака (Кузманович, 62), Штокер (Калулу, 46), Зуффи (Буа, 46), Фрай (Волфсвинкель, 62), Оберлен (Кампо, 46), Аети
Товарищеский матч
"Краснодар" – "Базель" 0:2
Голы: Буа, 50, Баланта, 66
"Краснодар": Синицын, Фьолусон (Бородин, 69), Мартынович, Рамирес (Марков, 46), Петров (Ольссон, 46), Перейра (Куэва, 46), Каборе, Газинский (Мацукатов, 61), Классон (Сергеев, 46), Сулейманов (Голубев, 61), Ари (Игнатьев, 46)
"Базель": Омлин (Хансен, 62), Видмер (Кайзер, 62), Сухи (Джюмарт, 46), Самбрано (Баланта, 62), Петретта (Риверос, 62), Джака (Кузманович, 62), Штокер (Калулу, 46), Зуффи (Буа, 46), Фрай (Волфсвинкель, 62), Оберлен (Кампо, 46), Аети
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