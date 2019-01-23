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Равиль Сабитов прокомментировал победу "Локомотива" над "Зенитом" в первом туре "Кубка Матч Премьер"

Бывший игрок "Локомотива" Равиль Сабитов подвел итоги матча "железнодорожников" против "Зенита" (3:1), который состоялся на "Кубке Матч Премьер" в Катаре.

"Зенит" оставил очень удручающее впечатление. Но в первом тайме мне понравился своими активными действиями Набиуллин, а во втором - Смольников и Ригони. Они были нацелены на ворота соперника и показывали хорошее движение. Видно, что в физическом плане они сейчас готовы лучше, чем остальные в команде. И желания у них, наверное, было больше, чем у остальных игроков питерцев.

Товарищеские матчи на подготовительных сборах в первую очередь проводятся, чтобы проверить, в каком состоянии находятся футболисты. Но проигрывать, конечно, всё равно никто не хочет. И стоит учитывать, что на основании спаррингов серьёзных выводов делать не стоит. Сейчас мы не можем точно сказать, в каком состоянии "Зенит" и "Локомотив" подойдут к возобновлению сезона. Это покажет только время", - цитирует Сабитова "Спорт уик-энд".
Теги: Локомотив Зенит Сабитов
Сегодня, 12:20
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:34)
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verno! sudit budev v ofezialnix igrax. a pokazivat futbol konechno doljni/ loko ne ponravilsya svoei uj slishkom glibokoi obaronoi. kak i rostov. priyatno smotret na komandi, kotorie bolee atakuyushie .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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