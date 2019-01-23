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"Зенит" интересуется Азмуном

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун попал в сферу интересов "Зенита".

Клубы еще не начали переговоры, но питерцы обозначили интерес к 24-летнему форварду, сообщает "Спорт-Экспресс".

Переговоры могут начаться после того, как Азмун вернется в "Рубин" из расположения сборной Ирана, в составе которой выступает на Кубке Азии.

Размер компенсации "Рубину", по информации источника, может составить около 10 миллионов евро.
Теги: Зенит Рубин Азмун
Сегодня, 20:49
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#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:14)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже что Зенит интересуется всеми кто просто потенциально согласится за него играть smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:10)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сердар Азмун (Зенит-Санкт-Петербург). confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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