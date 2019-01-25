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Антон Заболотный: Златан - мой кумир

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, кого считает своим кумиром.

"Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

Любимая команда в АПЛ? "Ливерпуль". По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.

Хочу ли я поиграть в Испании? Испания, Италия, любой топ-чемпионат — там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже", - цитирует форварда пресс-служба "Зенита".
Теги: Заболотный Ибрагимович Зенит
Сегодня, 15:14
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(1)
#4  Terdsa   (Сегодня, 15:53)
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online

Антоха гудит походу сегодня
Регистрация: 23.01.2019 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 15:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да Антоша, хоть у тебя таланта нет, но ты Антоша ведь эстет и ты на Ибру глядя наслаждайся.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (1)

собирают в клубе фанатов Златана? Дзюба, Заболотный. но если их сложить, то и половины Златана все равно не получится. Срочно возвращать Канунникова.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:33)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вы с ним чем то похожи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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