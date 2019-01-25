Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:40
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (11)
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (11)
09:37
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
06:02
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
02:08
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Антон Заболотный: Златан - мой кумир
Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, кого считает своим кумиром.
"Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…
Любимая команда в АПЛ? "Ливерпуль". По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.
Хочу ли я поиграть в Испании? Испания, Италия, любой топ-чемпионат — там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже", - цитирует форварда пресс-служба "Зенита".
"Я сам — нападающий таранного типа. Так что для меня икона — это Златан Ибрагимович. Златан — это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Харри Кейн — тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…
Любимая команда в АПЛ? "Ливерпуль". По составу, да и тренер у них классный, харизматичный.
Хочу ли я поиграть в Испании? Испания, Италия, любой топ-чемпионат — там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже", - цитирует форварда пресс-служба "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.