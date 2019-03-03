Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о потенциальных трансферах футболистов.

– Почему только два новичка? А Наиль Умеров и Глушенков? – сказал Федун, отвечая на вопрос о зимней селекции. – Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.

– Зе Луиш и Луиз Адриано остаются?

– В межсезонье журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они у нас будут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Зе Луиш Спартак Адриано
Сегодня, 19:11
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