Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о потенциальных трансферах футболистов.– Почему только два новичка? А Наиль Умеров и Глушенков? – сказал Федун, отвечая на вопрос о зимней селекции. – Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.– В межсезонье журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они у нас будут.