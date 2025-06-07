Как сообщает UOL, стороны уже начали предварительные переговоры по возможному трансферу футболиста. По данным источника, на переходе защитника настаивает новый главный тренер "волков" Витор Перейра, ранее уже работавший с игроком в "Коринтиансе".
21-летний Ренан минувший сезон провел в саудовском "Аль-Шабаб", за который выступал на правах аренды. Сам футболист принадлежит "Зениту" с января 2023 года. Рыночная стоимость бразильца оценивается в 7,5 млн евро, контракт с питерцами у игрока до 30 июня 2028 года.
Ренан из "Зенита" может перейти в английский "Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" заинтересован в услугах бразильского защитника "Зенита" Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"