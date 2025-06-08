— Когда Карпин возглавит "Динамо", задача — только золото?
— Думаю, что да.
— Вы же знаете, что 50 лет команда не выигрывала чемпионство и 30 — Кубок?
— Дай бог, нам удастся прервать эту серию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин в июне 2025 года займёт пост наставника московского "Динамо". 56-летний специалист сможет совмещать должности в профессиональном клубе и национальной команде до тех пор, пока Россия отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: "РБ Спорт"
Глебов: думаю, с Карпиным перед "Динамо" будет стоять задача только взять золото
Полузащитник "Динамо" рассказал о задачах, которые могут стоять перед московским клубом в случае назначения на пост главного тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"