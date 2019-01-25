Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Владимир Габулов: убил в себе футболиста в первый день после завершения карьеры
Министр физической культуры и спорта Северной Осетии, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Владимир Габулов рассказал о том, как он принял решение завершить спортивную карьеру.
- Если бы не пост министра, вы бы продолжили играть в футбол?
- Я для себя решил сразу после чемпионата мира, что готов и хочу заканчивать свою игровую карьеру, начинать новый этап.
- Даже если бы поступило интересное предложение от какого-то клуба?
- Предложения поступали, но я чувствовал, что реализовал себя полностью и принести больше пользы в футболе не могу, а просто занимать место в команде и в воротах мне не интересно. Мне важно достигать результатов. Теперь двигаюсь дальше, думаю о завтрашнем дне. Поверьте, здесь не менее интересно, чем в футболе.
- Смогли "убить" в себе футболиста?
- В первый же день после завершения карьеры, у меня не было никаких сомнений, раздумий. И сейчас эти ощущения не меняются.
- Значит, утром не просыпаетесь с ностальгией по тренировкам?
- Абсолютно.
"Р-Спорт"
- Если бы не пост министра, вы бы продолжили играть в футбол?
- Я для себя решил сразу после чемпионата мира, что готов и хочу заканчивать свою игровую карьеру, начинать новый этап.
- Даже если бы поступило интересное предложение от какого-то клуба?
- Предложения поступали, но я чувствовал, что реализовал себя полностью и принести больше пользы в футболе не могу, а просто занимать место в команде и в воротах мне не интересно. Мне важно достигать результатов. Теперь двигаюсь дальше, думаю о завтрашнем дне. Поверьте, здесь не менее интересно, чем в футболе.
- Смогли "убить" в себе футболиста?
- В первый же день после завершения карьеры, у меня не было никаких сомнений, раздумий. И сейчас эти ощущения не меняются.
- Значит, утром не просыпаетесь с ностальгией по тренировкам?
- Абсолютно.
"Р-Спорт"
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