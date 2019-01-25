РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Владимир Габулов: убил в себе футболиста в первый день после завершения карьеры

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Владимир Габулов рассказал о том, как он принял решение завершить спортивную карьеру.

- Если бы не пост министра, вы бы продолжили играть в футбол?

- Я для себя решил сразу после чемпионата мира, что готов и хочу заканчивать свою игровую карьеру, начинать новый этап.

- Даже если бы поступило интересное предложение от какого-то клуба?

- Предложения поступали, но я чувствовал, что реализовал себя полностью и принести больше пользы в футболе не могу, а просто занимать место в команде и в воротах мне не интересно. Мне важно достигать результатов. Теперь двигаюсь дальше, думаю о завтрашнем дне. Поверьте, здесь не менее интересно, чем в футболе.

- Смогли "убить" в себе футболиста?

- В первый же день после завершения карьеры, у меня не было никаких сомнений, раздумий. И сейчас эти ощущения не меняются.

- Значит, утром не просыпаетесь с ностальгией по тренировкам?

- Абсолютно.

"Р-Спорт"
Теги: Габулов
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