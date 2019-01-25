Владимир Габулов: убил в себе футболиста в первый день после завершения карьеры

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА Владимир Габулов рассказал о том, как он принял решение завершить спортивную карьеру.- Я для себя решил сразу после чемпионата мира, что готов и хочу заканчивать свою игровую карьеру, начинать новый этап.- Предложения поступали, но я чувствовал, что реализовал себя полностью и принести больше пользы в футболе не могу, а просто занимать место в команде и в воротах мне не интересно. Мне важно достигать результатов. Теперь двигаюсь дальше, думаю о завтрашнем дне. Поверьте, здесь не менее интересно, чем в футболе.- В первый же день после завершения карьеры, у меня не было никаких сомнений, раздумий. И сейчас эти ощущения не меняются.- Абсолютно.