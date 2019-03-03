РПЛ 2018/19

# Команда И О
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
...
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Анжи (Россия)

Оренбург03.03.19Анжи
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Ахмат (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Ахмат2 - 010.12.18Арсенал
Тула

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"Анжи" разгромил молодежку "Ахмата" в контрольном матче

"Анжи" в товарищеском матче уверенно обыграл молодежку "Ахмата" (3:0) на сборе в Кисловодске.

Товарищеский матч

Кисловодск

Анжи – Ахмат мол – 3:0 (1:0)

Голы "Анжи": Агаларов, Понсе (60), Понсе (80).

"Анжи" (1-й тайм): Будаков, Ягъяев, Калошин, Белов, Гайдаров, Магомедов, Андямов, Иванченко, Андреев, Долгов, Агаларов.

"Анжи" (2-й тайм): Будаков, Удалый, Белоруков, Белов, Тетрашвили, Закиров, Чистяков, Кацаев, Кулик, Понсе, Ахъядов.
Теги: Анжи Ахмат
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