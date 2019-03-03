Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|...
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Анжи (Россия)
|Оренбург
|03.03.19
|Анжи
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Ахмат (Россия)
|Рубин
|03.03.19
|Ахмат
|Ахмат
|2 - 010.12.18
|Арсенал
Тула
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"Анжи" разгромил молодежку "Ахмата" в контрольном матче
"Анжи" в товарищеском матче уверенно обыграл молодежку "Ахмата" (3:0) на сборе в Кисловодске.
Товарищеский матч
Кисловодск
Анжи – Ахмат мол – 3:0 (1:0)
Голы "Анжи": Агаларов, Понсе (60), Понсе (80).
"Анжи" (1-й тайм): Будаков, Ягъяев, Калошин, Белов, Гайдаров, Магомедов, Андямов, Иванченко, Андреев, Долгов, Агаларов.
"Анжи" (2-й тайм): Будаков, Удалый, Белоруков, Белов, Тетрашвили, Закиров, Чистяков, Кацаев, Кулик, Понсе, Ахъядов.
Товарищеский матч
Кисловодск
Анжи – Ахмат мол – 3:0 (1:0)
Голы "Анжи": Агаларов, Понсе (60), Понсе (80).
"Анжи" (1-й тайм): Будаков, Ягъяев, Калошин, Белов, Гайдаров, Магомедов, Андямов, Иванченко, Андреев, Долгов, Агаларов.
"Анжи" (2-й тайм): Будаков, Удалый, Белоруков, Белов, Тетрашвили, Закиров, Чистяков, Кацаев, Кулик, Понсе, Ахъядов.
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