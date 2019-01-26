РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Андрей Ещенко рассказал о ходе своего восстановления

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как проходит восстановление после травмы.

Напомним, футболист получил тяжелую травму 29 ноября во время матча группового этапа Лиги Европы с венским "Рапидом" (1:2).

"У меня все замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. Очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть.

То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть еще и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим", — цитирует Ещенко "Чемпионат".
Теги: Ещенко
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