Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Георгий Мелкадзе: Каррера просто не дал мне шанса

Форвард "Спартака" Георгий Мелкадзе считает, что он не мог рассчитывать на возвращение в первую команду красно-белых, когда ее возглавлял Массимо Каррера.

"Мне кажется, при Каррере у меня не было шансов вернуться в первую команду "Спартака". Передо мной был "кирпич". Въезд запрещен. Не знаю почему. Может, не нравился ему как игрок.

Общался с ним один раз. В чемпионском сезоне, в сентябре. Он оставил меня после теории. Я даже обалдел. Массимо сказал: "Ты должен усердно тренироваться, работать на максимуме, получишь шанс". Я завелся, начал пахать. Три недели подряд после диалога был в тройке лучших в команде по показаниям датчиков, то есть по километражу, спринтам, рывкам и так далее. В игровом плане тоже чувствовал себя отлично.

Но тот самый шанс все равно не получил. И сбавил обороты, эмоционально перегорел. А сейчас вспоминаю и понимаю: сам себе навредил. На кого обижаюсь? Если не выпускают, должен работать дальше. Если будет такая ситуация у знакомых или сына, обязательно расскажу про личный опыт, чтобы не повторяли ошибок. А тогда все закончилось ничем. Зимой я уже был в "Спартаке-2", — приводит слова Мелкадзе "Чемпионат".
Теги: Каррера Спартак Мелкадзе
Сегодня, 14:49
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#2  .дон Федун   (Сегодня, 15:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому Спартак и стал чемпионом,а ты и в аренде ничемм себя не проявил.
Цитата: Spartacus1971
Ты наш вариант Игуаина,пахай и будешь топчик.

Один уже был "наш Месси", дальше сам знаешь...


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:55)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ты наш вариант Игуаина,пахай и будешь топчик.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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