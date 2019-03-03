Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Лоренцо Мельгарехо: у меня не было никаких проблем с Каррерой

Хавбек "Спартака" Лоренцо Мельгарехо рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим наставником команды Массимо Каррерой.

"У меня нейтральное отношение к Каррере. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой - я не всегда играл, да и вряд ли мог быть этим доволен – как и любой профессиональный футболист.

Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики. В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях", - цитирует игрока "СЭ".
Теги: Спартак Каррера Мельгарехо
Сегодня, 15:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.