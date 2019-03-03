Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Брайн Идову: Баринов часто бьет "ножницами" на тренировках
Защитник "Локомотива" Брайн Идову прокомментировал эффектный гол Дмитрия Баринова в матче с "Ростовом" в пятницу.
– Дима – красавец. Но для нас это не удивительно, мы от него такие удары "ножницами" видим чуть ли не на каждой тренировке. Так что для него это ожидаемо. Не сказать, что он регулярно такие забивает, но прикладывается хорошо, выполняет такие этюды. Думаю, 4 из 10 он таких положит.
– Чтобы победить на турнире, "Локо" должен обыгрывать "Спартак". Вам это нужно?
– Да мы бы в любом случае играли бы на победу, а теперь есть дополнительный стимул. Главное, показать нормальный футбол и пройти этот матч без травм. Выиграем – здорово. Но если сыграем вничью или проиграем, заняв второе место, сильно не расстроимся. Главное – что будет в сезоне.
– В каком состоянии сейчас "Локомотив"?
– Тяжело сказать. Потихоньку втягиваемся, набираем физические кондиции. Работаем над прессингом, плоды видны во время матчей.
"Спорт-Экспресс"
– Дима – красавец. Но для нас это не удивительно, мы от него такие удары "ножницами" видим чуть ли не на каждой тренировке. Так что для него это ожидаемо. Не сказать, что он регулярно такие забивает, но прикладывается хорошо, выполняет такие этюды. Думаю, 4 из 10 он таких положит.
– Чтобы победить на турнире, "Локо" должен обыгрывать "Спартак". Вам это нужно?
– Да мы бы в любом случае играли бы на победу, а теперь есть дополнительный стимул. Главное, показать нормальный футбол и пройти этот матч без травм. Выиграем – здорово. Но если сыграем вничью или проиграем, заняв второе место, сильно не расстроимся. Главное – что будет в сезоне.
– В каком состоянии сейчас "Локомотив"?
– Тяжело сказать. Потихоньку втягиваемся, набираем физические кондиции. Работаем над прессингом, плоды видны во время матчей.
"Спорт-Экспресс"
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