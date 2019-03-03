Брайн Идову: Баринов часто бьет "ножницами" на тренировках

Защитник "Локомотива" Брайн Идову прокомментировал эффектный гол Дмитрия Баринова в матче с "Ростовом" в пятницу.– Дима – красавец. Но для нас это не удивительно, мы от него такие удары "ножницами" видим чуть ли не на каждой тренировке. Так что для него это ожидаемо. Не сказать, что он регулярно такие забивает, но прикладывается хорошо, выполняет такие этюды. Думаю, 4 из 10 он таких положит.– Да мы бы в любом случае играли бы на победу, а теперь есть дополнительный стимул. Главное, показать нормальный футбол и пройти этот матч без травм. Выиграем – здорово. Но если сыграем вничью или проиграем, заняв второе место, сильно не расстроимся. Главное – что будет в сезоне.– Тяжело сказать. Потихоньку втягиваемся, набираем физические кондиции. Работаем над прессингом, плоды видны во время матчей.