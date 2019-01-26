Валерий Рейнгольд: "Спартак" на верном пути, в "Зените" - темная ночь

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|21
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|21
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Сассуоло
|21
|29
|10
|Парма
|20
|28
|11
|Фиорентина
|20
|27
|12
|Торино
|20
|27
|13
|Кальяри
|21
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Боруссия М
|19
|39
|3
|Бавария
|18
|39
|4
|РБ Лейпциг
|18
|31
|5
|Айнтрахт Ф
|18
|30
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|18
|25
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|18
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|18
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|18
|49
|2
|Аякс
|18
|47
|3
|Фейеноорд
|18
|36
|4
|Витесс
|18
|29
|5
|АЗ Алкмаар
|18
|28
|6
|Утрехт
|18
|28
|7
|ВВВ-Венло
|18
|26
|8
|Хераклес
|18
|26
|9
|Виллем II
|18
|22
|10
|Херенвен
|18
|21
|11
|Ден Хааг
|19
|21
|12
|Фортуна С
|18
|20
|13
|Гронинген
|18
|18
|14
|Зволле
|18
|18
|15
|Эммен
|18
|18
|16
|НАК Бреда
|19
|16
|17
|Эксельсиор
|18
|16
|18
|Де Графсхап
|18
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Курск
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" на верном пути, в "Зените" - темная ночь
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры "Спартака", "Локомотива", "Зенита" и "Ростова" на проходящем в Катаре турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер".
- «Спартак» на данный момент выглядит убедительно, - отметил Рейнгольд. - Да, я понимаю, что эти игры идут на фоне приличных нагрузок, команда работает над физическими кондициями. Но есть еще и рисунок игры — в этом отношении «Спартаку» нет равных. Чуть-чуть ему здесь уступает «Локомотив». «Ростов»? Там вообще ничего нет. Это боевая команда: подраться бы, попинаться, всегда спокойно вступают в единоборства... Но никакого игрового почерка я здесь вообще не вижу. Это все связано с тренером: какой тренер — такая и команда. Не хочу обидеть Карпина, но смотреть на игру «Ростова» лично мне неприятно. Что касается «Зенита», то команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет. Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И еще Паредес уходит. Темная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно. Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир. Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет.
- Нынешнее состояние «Зенита» настораживает перед плей-офф Лиги Европы?
- Кто разбирается в футболе, сразу ищет причину. Я ищу причину, и она здесь простая: нет игроков хорошего уровня. Если нет хорошего футболиста, хотя бы среднестатистического западного профессионала — бесполезно выстраивать игровые тенденции. Я смотрел внимательно «Зенит» во всех линиях — удручающее впечатление. Да, можно быть на данном этапе ты не в порядке, но где-то промежуток в минут пять-семь покажи, что ты мастер — я даже этого не увидел. Не хочу обижать, но говорю то, что вижу. У «Зенита» через три недели очень серьезная игра в Лиге Европы — они должны выправить положение. У них, к сожалению, сейчас нет мастеровитых футболистов. Но об этом пусть думает руководство «Зенита». Потому что с таким составом победные планы нарисовать нельзя.
- «Спартак» лидирует на турнире в Катаре. Красно-белые его выиграют?
- Не знаю, кто выиграет, а кто нет, но меня порадовало, что наконец задвигалась молодежь. Это, конечно, я ставлю в заслугу Кононову. Он нашел с ребятами общий язык. Они меня просто удивили. Во-первых, играют с огромной самоотдачей, во-вторых, там есть футболисты, которые могут вырасти в хороших мастеров. Хотя раньше я их критиковал. В первую очередь это Ломовицкий. Мелкадзе под вопросом, но его гол — просто шедевр, тут главное даже не то, как он забил, а как открылся. Поэтому складывается впечатление, что «Спартак» пока на правильном пути, может быть, я ошибаюсь.
- «Спартак» на данный момент выглядит убедительно, - отметил Рейнгольд. - Да, я понимаю, что эти игры идут на фоне приличных нагрузок, команда работает над физическими кондициями. Но есть еще и рисунок игры — в этом отношении «Спартаку» нет равных. Чуть-чуть ему здесь уступает «Локомотив». «Ростов»? Там вообще ничего нет. Это боевая команда: подраться бы, попинаться, всегда спокойно вступают в единоборства... Но никакого игрового почерка я здесь вообще не вижу. Это все связано с тренером: какой тренер — такая и команда. Не хочу обидеть Карпина, но смотреть на игру «Ростова» лично мне неприятно. Что касается «Зенита», то команда пока не готова. Не хочу их ругать. Что ругать? Команда недавно собралась, приехала на первый сбор, принимает физические нагрузки. Но дело не в этом: в «Зените» вообще ничего нет. Нет игроков, которые могут чем-то удивить. И еще Паредес уходит. Темная ночь в «Зените». Кто играет? На каком месте? Кто за это место отвечает? Какие планы у главного тренера? Это надо спрашивать у Семака, конечно. Впечатление команда плачевное производит. Хотя с Семаком согласен в одном: он сказал, что для команды важно закончить работу в физическом плане, и им не надо побеждать «Спартак» или выигрывать турнир. Но главный тренер заявляет, что это такая игра. Но я не соглашусь: ничего там нет.
- Нынешнее состояние «Зенита» настораживает перед плей-офф Лиги Европы?
- Кто разбирается в футболе, сразу ищет причину. Я ищу причину, и она здесь простая: нет игроков хорошего уровня. Если нет хорошего футболиста, хотя бы среднестатистического западного профессионала — бесполезно выстраивать игровые тенденции. Я смотрел внимательно «Зенит» во всех линиях — удручающее впечатление. Да, можно быть на данном этапе ты не в порядке, но где-то промежуток в минут пять-семь покажи, что ты мастер — я даже этого не увидел. Не хочу обижать, но говорю то, что вижу. У «Зенита» через три недели очень серьезная игра в Лиге Европы — они должны выправить положение. У них, к сожалению, сейчас нет мастеровитых футболистов. Но об этом пусть думает руководство «Зенита». Потому что с таким составом победные планы нарисовать нельзя.
- «Спартак» лидирует на турнире в Катаре. Красно-белые его выиграют?
- Не знаю, кто выиграет, а кто нет, но меня порадовало, что наконец задвигалась молодежь. Это, конечно, я ставлю в заслугу Кононову. Он нашел с ребятами общий язык. Они меня просто удивили. Во-первых, играют с огромной самоотдачей, во-вторых, там есть футболисты, которые могут вырасти в хороших мастеров. Хотя раньше я их критиковал. В первую очередь это Ломовицкий. Мелкадзе под вопросом, но его гол — просто шедевр, тут главное даже не то, как он забил, а как открылся. Поэтому складывается впечатление, что «Спартак» пока на правильном пути, может быть, я ошибаюсь.
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