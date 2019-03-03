Адриано и Фернандо пропустили тренировку в общей группе "Спартака"

Московский "Спартак" провел тренировку в Дохе.Бразильские легионеры красно-белых Луис Адриано и Фернандо не занимаются в общей группе.На тренировке команды присутствует президент "Спартака" Леонид Федун.