Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Адриано и Фернандо пропустили тренировку в общей группе "Спартака"

Московский "Спартак" провел тренировку в Дохе.

Бразильские легионеры красно-белых Луис Адриано и Фернандо не занимаются в общей группе.

На тренировке команды присутствует президент "Спартака" Леонид Федун.

Sport24
Теги: Адриано Фернандо Спартак
Сегодня, 12:17
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