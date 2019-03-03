Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий отправился в Доху, чтобы подписать контракт с "Зенитом"

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился из Киева в Доху, где подпишет контракт с "Зенитом".

Именно в Катаре российская команда проводит подготовку ко второй части сезона. Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.

О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро.

sportarena.com
Теги: Ракицкий Зенит
Сегодня, 17:01
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#3  GS  Москва (Сегодня, 17:14)
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garry topor,
Он донецкий, что ему вна делать?
И так чел не бедный, да еще в Питере подзаработает. Может и в России остаться.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  garry topor  город-герой Москва (Сегодня, 17:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну норм игрок то, че уж там пи.здеть.
Вопрос только к Ярославу - его вна Украине потом не замочат?
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
#1  Киклоп  Россия (Сегодня, 17:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять "Газ_прёмЪ" в хохлов плюют)))


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Veliky Hamster
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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