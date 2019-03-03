Ярослав Ракицкий отправился в Доху, чтобы подписать контракт с "Зенитом"

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился из Киева в Доху, где подпишет контракт с "Зенитом".Именно в Катаре российская команда проводит подготовку ко второй части сезона. Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро.