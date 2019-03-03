Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (16)
"Монако" потерпел очередное поражение (16)
Вчера, 23:44
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
Вчера, 23:41
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
"Леганес" сыграл вничью с "Эйбаром"
Вчера, 23:30
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
"Сампдория" дома разгромила "Удинезе"
Вчера, 23:09
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
"Айнтрахт" сыграл вничью с "Вердером"
Вчера, 22:45
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
"Лестер" может купить у "Монако" Юри Тилеманса
Вчера, 21:46
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Ярослав Ракицкий отправился в Доху, чтобы подписать контракт с "Зенитом"
Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий отправился из Киева в Доху, где подпишет контракт с "Зенитом".
Именно в Катаре российская команда проводит подготовку ко второй части сезона. Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.
О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро.
sportarena.com
Именно в Катаре российская команда проводит подготовку ко второй части сезона. Питерцам удалось снизить сумму трансфера с 14 миллионов евро до 10, при этом в соглашении будут прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро.
О переходе 29-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время, его зарплата в российском клубе составит 2,5 миллиона евро.
sportarena.com
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.