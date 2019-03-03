"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче

"Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Белеке.Контрольный матчИнгебригтсен, 42.: Бабурин (в), Калинин, Устинов, Сорокин, Микушин, Абдуллин, Могилевец (к), Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Сагитов.: Иван Коновалов (в), Яковлев, Агапов, Камболов (к), Зиганшин, Цаллагов, Мухаметзянов, Башкиров, Голдобин, Полоз, Давиташвили.