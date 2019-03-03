Рубин (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Рубин03.03.19Ахмат
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Рубин1 - 130.11.18Динамо

Новости партнеров

"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче

"Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Белеке.

Контрольный матч

"Рубин" - "Тромсё" - 0:1

Гол: Ингебригтсен, 42.

"Рубин" в первом тайме: Бабурин (в), Калинин, Устинов, Сорокин, Микушин, Абдуллин, Могилевец (к), Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Сагитов.

"Рубин" во втором тайме: Иван Коновалов (в), Яковлев, Агапов, Камболов (к), Зиганшин, Цаллагов, Мухаметзянов, Башкиров, Голдобин, Полоз, Давиташвили.
Теги: Рубин
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