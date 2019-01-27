Данни: "Краснодар" и "Динамо" приглашали, когда я ушел из "Зенита"

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 38
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 21 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 21 25
14 Нант 21 23
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Амьен 22 19
18 Кан 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар 21 26
11 Леванте 21 26
12 Вальядолид 21 25
13 Жирона 20 24
14 Эспаньол 20 24
15 Атлетик Б 20 23
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 20 11
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
10 Сассуоло 21 29
11 Парма 21 28
12 Торино 20 27
13 Кальяри 21 21
13 СПАЛ 21 21
15 Дженоа 20 20
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 20 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 Айнтрахт Ф 19 31
5 РБ Лейпциг 18 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 18 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Данни: "Краснодар" и "Динамо" приглашали, когда я ушел из "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Данни, который ранее разорвал контракт с "Маритиму" и стал свободным агентом, рассказал, что им интересовались российские клубы, когда 35-летний португалец покидал питерскую команду.

"Сколько еще планирую играть? Пока не решил, ведь уже получил предложения от разных европейских клубов – думаю, какой вариант лучше. Но предпочтение всегда отдам России. Я мог бы остаться, когда закончился контракт с "Зенитом" – "Краснодар" и "Динамо" приглашали. Из уважения к команде из Петербурга отказался", - цитирует Данни "Спорт-Экспресс".
Теги: Данни Зенит Краснодар Динамо
Вчера, 23:26
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#3  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Он сейчас лучше многих тех, кто на данный момент в Зените.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Вчера, 23:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Странно, что воспитанник величайшей академийшки краснодыра отказался за неё играть...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Вчера, 23:39)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну в Динамо то мог и вернуться, ведь далеко не чужой клуб
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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