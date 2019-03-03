РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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"Ростов" назвал стартовый состав на матч с "Зенитом"

"Ростов" объявил стартовый состав на матч товарищеского турнира с "Зенитом".

"Ростов": Абаев, Логашов, Скопинцев, Ионов, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ингасон, Гацкан, Глебов, Зуев.
Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 19:12
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:54)
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online

Мацолла,
Зубов это кто?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Мацолла   (Сегодня, 19:19)
  • -1
  •  (1)

Ионов и Зубов вместе на поле ,это впервые.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
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