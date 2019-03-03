Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Агент считает трансфер Паредеса в "Зенит" неудачным

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере полузащитника Леандро Паредеса в петербургский "Зенит".

Аргентинец был приобретен летом 2017 года у итальянской "Ромы".

"Большинство трансферов, которые "Зенит" осуществил полтора года назад, по моему мнению, оказались неудачными. Теперь клубу надо разгребать это болото. Надеюсь, они последуют примеру "Спартака" и проведут масштабную чистку состава. Хорошо, что им удалось продать Паредеса за солидные деньги.

Питерцы брали готового игрока под конкретные задачи, и ни одна из них не была выполнена. "Зенит" не выиграл ни одного трофея и даже не участвовал в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно нельзя назвать удачным", — цитирует Селюка газета "Известия" .
Теги: Паредес Зенит Трансферы
Сегодня, 07:03
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#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 07:26)
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну бабла, норм, подняли, так что, вполне, удачный.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  ШаХерезада   (Сегодня, 07:20)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь клубу надо разгребать это болото
joy Поглядим, как одно болото будет разгребать другое


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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