Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Агент считает трансфер Паредеса в "Зенит" неудачным
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансфере полузащитника Леандро Паредеса в петербургский "Зенит".
Аргентинец был приобретен летом 2017 года у итальянской "Ромы".
"Большинство трансферов, которые "Зенит" осуществил полтора года назад, по моему мнению, оказались неудачными. Теперь клубу надо разгребать это болото. Надеюсь, они последуют примеру "Спартака" и проведут масштабную чистку состава. Хорошо, что им удалось продать Паредеса за солидные деньги.
Питерцы брали готового игрока под конкретные задачи, и ни одна из них не была выполнена. "Зенит" не выиграл ни одного трофея и даже не участвовал в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно нельзя назвать удачным", — цитирует Селюка газета "Известия" .
Аргентинец был приобретен летом 2017 года у итальянской "Ромы".
"Большинство трансферов, которые "Зенит" осуществил полтора года назад, по моему мнению, оказались неудачными. Теперь клубу надо разгребать это болото. Надеюсь, они последуют примеру "Спартака" и проведут масштабную чистку состава. Хорошо, что им удалось продать Паредеса за солидные деньги.
Питерцы брали готового игрока под конкретные задачи, и ни одна из них не была выполнена. "Зенит" не выиграл ни одного трофея и даже не участвовал в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно нельзя назвать удачным", — цитирует Селюка газета "Известия" .
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