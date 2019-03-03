Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался о переходе украинца Ярослава Ракицкого в "Зенит","Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на сколько там лет контракт? Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в "Зенит", а ушел из "Шахтера", ну, и еще из сборной.Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры.Но Ярослав человек широких взглядов, когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Барокко; ему понравится в Петербурге А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в "Зените" продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно", – написал Уткин.