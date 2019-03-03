Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры

Спортивный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался о переходе украинца Ярослава Ракицкого в "Зенит",

"Хайп не прекратится. Это не Домагой Вида, который приехал и уехал. Это на сколько там лет контракт? Лично меня очень забавляет тот факт, что человек перешел в одну команду как бы из двух. Пришел в "Зенит", а ушел из "Шахтера", ну, и еще из сборной.

Меня совершенно не занимает вопрос комплектования сборной Украины. И, думаю, Ракицкий прекрасно понимал свои риски. Приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры.

Но Ярослав человек широких взглядов, когда я работал на Украине на Евро-2012, мне показывали сюжет, снятый у него дома – там был золотой унитаз. Я имею в виду цвет. Барокко; ему понравится в Петербурге А вообще игрок прикольный. С очень сильными и с очень слабыми местами. Тем самым строительство обороны в "Зените" продолжает оставаться мозаической задачей. Ну и ладно", – написал Уткин.
Теги: Уткин Ракицкий Зенит
Вчера, 23:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(3)
#8  dyadenka  Москва (Сегодня, 00:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пукнул никому не нужный вася. Уж и блог создал , никому не интересный и не просматриваемый )))
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#7  Mahoylich  Москва (Сегодня, 00:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Этот ящик еще Тимощук открыл, если кто не помнит.


--------------------
Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:15)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
строительство обороны в "Зените" продолжает оставаться мозаической задачей
Москва и москвичи...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  Schweinsteiger   (Вчера, 23:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Так что теперь у нас ванна покрыта сусальным золотом

ну,э то точно в питер лайк от кокоши и иже с ним


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#4  spiri   (Вчера, 23:34)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
образно..надеюсь,и другие футболисты Украины прозреют...


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:31)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ящик Бандеры в Мюнхене находится,на кладбище Вальдфридгоф!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:21)
  • +3
  •  (3)
online

Вполне возможно, так как ванна у Ярика дома в Донецке была покрыта сусальным золотом

"У нас не было споров по поводу отделки квартиры, – рассказала Ольга Ракицкая. –Я не уговаривала его, а он – меня. Ярослав сказал мне: "Я хочу только три вещи: белую спальню, золотую ванну и аквариум. Все". Так что теперь у нас ванна покрыта сусальным золотом, специально по заявкам мужа".




--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Вчера, 23:11)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Свиноматка опоросилась...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.