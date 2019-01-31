Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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В 2020 году Кубок "Матч Премьер" могут расширить до шести команд
Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин подвел итоги Кубка "Матч Премьер".
"Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.
В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска.
Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков", – сказал Савин.
Также он заявил, что к 2020 году турнир планируют расширить до 6 команд.
Известия
"Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.
В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска.
Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков", – сказал Савин.
Также он заявил, что к 2020 году турнир планируют расширить до 6 команд.
Известия
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