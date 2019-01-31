В 2020 году Кубок "Матч Премьер" могут расширить до шести команд

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин подвел итоги Кубка "Матч Премьер"."Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска.Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков", – сказал Савин.Также он заявил, что к 2020 году турнир планируют расширить до 6 команд.