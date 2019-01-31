РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица

Новости партнеров

В 2020 году Кубок "Матч Премьер" могут расширить до шести команд

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин подвел итоги Кубка "Матч Премьер".

"Мы считаем этот турнир очень важным. Во-первых, это качественный контент для телевидения. Клубы не просто играли товарищеские матчи, а бились за трофей – такое всегда смотреть интереснее.Во-вторых, это хорошая возможность продвигать лигу как продукт на международном рынке. Это особенно актуально зимой, когда чемпионаты пяти ведущих европейских лиг в самом разгаре.

В российском футболе еще никогда не проводилось турниров подобного формата. В ходе подготовительных сборов клубы РПЛ участвовали в различных соревнованиях с привлечением иностранных команд. Конечно, ни один из тех, кто боролся за кубок в Катаре, не показал свой максимум. В первую очередь команды преследовали цель войти в игровой тонус после отпуска.

Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков", – сказал Савин.

Также он заявил, что к 2020 году турнир планируют расширить до 6 команд.

Известия
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:55)
  • +1
  •  (1)
online

Однако в январе, когда официальных матчей с участием российских клубов не проходит, соревнование вызвало немалый интерес у болельщиков"

Да чего уж там, каждый день в катар гоняем футбол глянуть. футбол же для людей.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 10:51)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
лучше верните престиж Кубка Содружества. вот это был и правда крутой турнир и там даже основа клубов играла
а это пародия на кубок первого канала. сколько он продержался?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.