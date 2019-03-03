Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Джефферсон Фарфан: "Локомотив" был обречён стать чемпионом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее выступавший за "Шальке", ответил на вопрос, не боялся ли он в московской команде повторения ситуации с немецким клубом, когда его команда упустила чемпионство в самой концовке сезона.

"Нет, такого страха не было. На протяжение всего прошлого сезона у меня было ощущение, что мы должны взять титул. "Локомотив" был обречён стать чемпионом. Внутри меня всё говорило о том, что мы выиграем. Даже после начала сезона, когда мы не очень хорошо начали и растеряли очки с командами слабее нас.

Но затем мы смогли отыграть отставание, смогли вырваться вперёд. Пазл был обязан сложиться в нашу пользу. С невероятными эмоциями вспоминаю игру с "Зенитом" в мае. Помню наш настрой, наше желание титула. Хорошо, что наша уверенность подтвердилась", — сказал Фарфан.

"Чемпионат"
Теги: Локомотив Фарфан
Сегодня, 10:51
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#2  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:06)
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Цитата: Zaraza
лучше б вы были обречены выйти из группы в лч.все таки не самая сложная группа была
что ж...ну хоть разнообразие в чемпе появилось

Команды вроде Локо и Спама обречены нв 4-е место. Ну, тут ряд причин, разных. Ну, Шпалыч (а это Локо) и в лучшие годы на ЛЧ не тянунул ну никак. Ну и скидка в ЛЕ понятна. Просто, если не в тройке, то нахрена в 6-ке: подлость, откровенная подлость.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 10:53)
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online

лучше б вы были обречены выйти из группы в лч.все таки не самая сложная группа была
что ж...ну хоть разнообразие в чемпе появилось
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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