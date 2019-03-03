Джефферсон Фарфан: "Локомотив" был обречён стать чемпионом

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, ранее выступавший за "Шальке", ответил на вопрос, не боялся ли он в московской команде повторения ситуации с немецким клубом, когда его команда упустила чемпионство в самой концовке сезона."Нет, такого страха не было. На протяжение всего прошлого сезона у меня было ощущение, что мы должны взять титул. "Локомотив" был обречён стать чемпионом. Внутри меня всё говорило о том, что мы выиграем. Даже после начала сезона, когда мы не очень хорошо начали и растеряли очки с командами слабее нас.Но затем мы смогли отыграть отставание, смогли вырваться вперёд. Пазл был обязан сложиться в нашу пользу. С невероятными эмоциями вспоминаю игру с "Зенитом" в мае. Помню наш настрой, наше желание титула. Хорошо, что наша уверенность подтвердилась", — сказал Фарфан.