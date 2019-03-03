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Тула
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Оренбург
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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|#
|Команда
|И
|О
|1
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|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
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|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
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Барриос в "Зените": цвет кожи – больше не барьер? Или его и не было?
Мирча Луческу не смог поработать в «Зените» с Фернандо и Луисом Адриано по причинам, которые он не смог назвать, но которые в своё время, видимо, обозначили фанаты клуба в манифесте «Селекция-12».
В декабре 2012 года, через несколько месяцев после скандала с Игорем Денисовым и приобретения Халка с Витселем крупнейшее объединение фанатов клуба «Ландскрона» выступило с манифестом о предпочтениях в вопросе комплектования команды.
«Любые другие континенты, кроме Европы, по нашему мнению, не должны быть в приоритете для «Зенита». Это не означает, что это – табу. Но полёт в Латинскую Америку имеет смысл, только если мы честно и профессионально испробовали все возможности по поиску игроков в своем регионе, России и Европе.
Почему? Ответ прост – в этом нет навязшего в зубах расизма или национализма, просто у клуба пропадает региональная идентичность, мы перестаем себя с ним ассоциировать», – гласила «Селекция-12».
Отдельно «Ландскрона» прояснила момент по темнокожим игрокам:
«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.
Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?
Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию».
Клуб, естественно, сделал полное толерантности заявление, в котором открестился от любых форм дискриминации. C тех пор команду пополнили Саломон Рондон…
…Эзекьель Гарай…
…и Эрнани.
Теперь на очереди Вильмар Барриос.
«Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Не могу назвать причину, почему Адриано и Фернандо не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», – рассказывал Мирча Луческу.
Открыто о расизме со стороны фанатов высказывался человек, говорящий по-русски не хуже нас: коренной петербуржцев Брайан Идову:
«Мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было».
Однако потом Идову заявил, что в расизме «Зенит» не обвинял. Справедливости ради, Брайан всё-таки вряд ли соответствует уровню клуба.
Глядя на Барриоса, думается, что сейчас Луческу смог бы взять в команду своих бразильцев. Или, глядя на Рондона и Эрнани, становится понятно, что дело было совсем не в цвете кожи, а в какой-то другой специфической причине, с которой опытному тренеру не доводилось сталкиваться? Быть может, всему виной сломавшийся факс? Как думаете?
Также читайте о футбольных качествах новичка «Зенита»:
Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Александр Сафонов / Чемпионат, Елена Разина / Sportbox, ФК «Зенит», ФК «Спартак»
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В декабре 2012 года, через несколько месяцев после скандала с Игорем Денисовым и приобретения Халка с Витселем крупнейшее объединение фанатов клуба «Ландскрона» выступило с манифестом о предпочтениях в вопросе комплектования команды.
«Любые другие континенты, кроме Европы, по нашему мнению, не должны быть в приоритете для «Зенита». Это не означает, что это – табу. Но полёт в Латинскую Америку имеет смысл, только если мы честно и профессионально испробовали все возможности по поиску игроков в своем регионе, России и Европе.
Почему? Ответ прост – в этом нет навязшего в зубах расизма или национализма, просто у клуба пропадает региональная идентичность, мы перестаем себя с ним ассоциировать», – гласила «Селекция-12».
Отдельно «Ландскрона» прояснила момент по темнокожим игрокам:
«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.
Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?
Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию».
Клуб, естественно, сделал полное толерантности заявление, в котором открестился от любых форм дискриминации. C тех пор команду пополнили Саломон Рондон…
…Эзекьель Гарай…
…и Эрнани.
Теперь на очереди Вильмар Барриос.
«Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Не могу назвать причину, почему Адриано и Фернандо не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», – рассказывал Мирча Луческу.
Открыто о расизме со стороны фанатов высказывался человек, говорящий по-русски не хуже нас: коренной петербуржцев Брайан Идову:
«Мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было».
Однако потом Идову заявил, что в расизме «Зенит» не обвинял. Справедливости ради, Брайан всё-таки вряд ли соответствует уровню клуба.
Глядя на Барриоса, думается, что сейчас Луческу смог бы взять в команду своих бразильцев. Или, глядя на Рондона и Эрнани, становится понятно, что дело было совсем не в цвете кожи, а в какой-то другой специфической причине, с которой опытному тренеру не доводилось сталкиваться? Быть может, всему виной сломавшийся факс? Как думаете?
Также читайте о футбольных качествах новичка «Зенита»:
Вильмар Барриос не замена Паредесу, но его качества полезнее для Семака
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Александр Сафонов / Чемпионат, Елена Разина / Sportbox, ФК «Зенит», ФК «Спартак»
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