Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

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1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
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Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Цвет кожи - больше не преграда для попадания в "Зенит"?



 

Барриос в "Зените": цвет кожи – больше не барьер? Или его и не было?

Мирча Луческу не смог поработать в «Зените» с Фернандо и Луисом Адриано по причинам, которые он не смог назвать, но которые в своё время, видимо, обозначили фанаты клуба в манифесте «Селекция-12».

В декабре 2012 года, через несколько месяцев после скандала с Игорем Денисовым и приобретения Халка с Витселем крупнейшее объединение фанатов клуба «Ландскрона» выступило с манифестом о предпочтениях в вопросе комплектования команды.



«Любые другие континенты, кроме Европы, по нашему мнению, не должны быть в приоритете для «Зенита». Это не означает, что это – табу. Но полёт в Латинскую Америку имеет смысл, только если мы честно и профессионально испробовали все возможности по поиску игроков в своем регионе, России и Европе.

Почему? Ответ прост – в этом нет навязшего в зубах расизма или национализма, просто у клуба пропадает региональная идентичность, мы перестаем себя с ним ассоциировать», – гласила «Селекция-12».

Отдельно «Ландскрона» прояснила момент по темнокожим игрокам:

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше. Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои.

Нам непонятна определённая подмена понятий со стороны общественности в этом вопросе. Почему многие восхищаются подходом «Атлетика» из Бильбао, ориентирующегося на собственных воспитанников из своего региона, при этом руководство нашего клуба и его болельщики постоянно подвергаются давлению и обвиняются в расизме?

Мы – как самый северный клуб из больших европейских городов – никогда ментально не были связаны с Африкой –впрочем, как и с Южной Америкой или Австралией и Океанией. Мы совершенно ничего не имеем против жителей этих и любых других континентов, но при этом хотим, чтобы за «Зенит» выступали, прежде всего, близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой и это вызывает только обратную реакцию».

Клуб, естественно, сделал полное толерантности заявление, в котором открестился от любых форм дискриминации. C тех пор команду пополнили Саломон Рондон…



…Эзекьель Гарай…



…и Эрнани.



Теперь на очереди Вильмар Барриос.



«Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Не могу назвать причину, почему Адриано и Фернандо не оказались в «Зените». Но это смешно, никогда с таким не сталкивался. Я ничего не мог сделать», – рассказывал Мирча Луческу.



Открыто о расизме со стороны фанатов высказывался человек, говорящий по-русски не хуже нас: коренной петербуржцев Брайан Идову:

«Мне намекнули, что с таким цветом кожи путь в главную команду заказан. Причина – в фанатах, которые не любят темнокожих футболистов, стараясь хоть в этом отличаться от своих заклятых врагов: «Спартака» и ЦСКА. Может, так оно и было на самом деле. По крайней мере, уханье в свой адрес от фанатского виража «Зенита» я уже слышал, когда мальчишкой подавал мячи во время игры. Мне тогда и 12-ти не было».

Однако потом Идову заявил, что в расизме «Зенит» не обвинял. Справедливости ради, Брайан всё-таки вряд ли соответствует уровню клуба.

Глядя на Барриоса, думается, что сейчас Луческу смог бы взять в команду своих бразильцев. Или, глядя на Рондона и Эрнани, становится понятно, что дело было совсем не в цвете кожи, а в какой-то другой специфической причине, с которой опытному тренеру не доводилось сталкиваться? Быть может, всему виной сломавшийся факс? Как думаете?

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Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Александр Сафонов / Чемпионат, Елена Разина / Sportbox, ФК «Зенит», ФК «Спартак»

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Теги: Зенит Барриос Луческу Халк Рондон
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#4  Мишке   (Сегодня, 18:46)
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online

Цитата: sparwik53
Наверное ,уже "выросли из детских штанишек" "расисты " с виража.


Наверное в Газпроме просто поняли, что на них надо положить болт. Ибо результат, который можно обеспечить качественными игроками- важнее, чем комплексы нациков - гомосеков.


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное ,уже "выросли из детских штанишек" "расисты " с виража. Может даже и поумнели.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
По-моему проблема черных в Зените больше волнует спартаковцев, чем зенитовцев.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:39)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и поглядим на адептов "Вцветахзенитанетчёрного". Думаю, что схавают вновь, как хавали Быстрова и прочих Рондонов. Они ж беспринципные Чёрные Писы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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