РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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Артем Дзюба: когда у "Манчестер Сити" закончатся деньги? Я сам этого жду

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мнением о том, когда у "Манчестер Сити" закончатся деньги. Футболисту задали 10 неожиданных вопросов. Отвечать нужно было первое, что пришло в голову.

"Я сам этого жду, если честно. Когда их поймают с [финансовым] fair play еще, я скажу: доиграются они со мной! Не знаю, я думаю, там деньги не закончатся никогда. Они долго еще будут феерить", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Теги: Дзюба Зенит Манчестер Сити АПЛ
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