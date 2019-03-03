Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

"Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.

Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает", - цитирует Ротаня "Полтавщина спорт".
Теги: Ротань Ракицкий Зенит
Сегодня, 21:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.