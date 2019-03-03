Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Руслан Ротань: Ракицкого можно понять лишь в профессиональном плане – ушел в более сильную лигу
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".
"Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.
Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает", - цитирует Ротаня "Полтавщина спорт".
"Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек ушел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.
Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны, и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю, он понимает, что и зачем делает", - цитирует Ротаня "Полтавщина спорт".
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