РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Кокорина – о ходатайстве по продлению ареста футболиста: следствие может все, мы – ничего

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина выразил свое мнение по поводу того, что следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов его подзащитного и хавбека "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

– Это было ожидаемо, – заявил Ромашов. – Пока даже не узнавал на какой день назначили рассмотрение – сегодня весь день провел в изоляторе.

– Заседание назначено на 6 февраля. Вы приходили в СИЗО к Кокорину?

– Да.

– Есть ли какие-то новости?

– Нет. Только начали ознакомление с материалами дела.

– Теперь не осталось шансов на то, что футболистов выпустят из тюрьмы 8 февраля?

– У нас способны и выпустить, и “закрыть”. Следствие может все, мы – ничего. Такое отношение всем уже надоело.

– Чье именно?

– Следствия, прокуратуры, суда. В связи с тем, что все идет на автомате, не рассматриваются доводы, конкретные обстоятельства происшествия, не придается значения доказательствам или их отсутствию. Все происходит, повторю, как под штамповку. Я не понимаю, зачем тогда нам этот суд. Следователи сразу арестовывали бы людей – и все.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:25
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 21:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: студия дускай
предлагаю один раз самый верный способ смягчить отношение следствия - написать заявление о приеме в единую россию

Им самое время для каминг-аута.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  студия дускай   (Сегодня, 20:57)
  • -1
  •  (1)

предлагаю один раз самый верный способ смягчить отношение следствия - написать заявление о приеме в единую россию
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 20:20)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ха, а Кокоша - в своем репертуаре! Не, ну нанять такого недееспособного стряпчего! Еще и за бешенные бабки! Да этому адвокатишке самый кайф, чем дольше отсидка - тем больше встреч, допросов , очняков и заседаний в суде. А ведь эта братия получает сдельно: за каждое действие в отдельности!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:07)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А теперь очередь следствия всё мочь, ваша очередь прошла. Пожинайте плоды своей безнаказанности. Пожинайте и пожинаемы будете.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  пончевед   (Сегодня, 19:53)
  • -1
  •  (1)

кошмар.вопиющая несправедливость!
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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