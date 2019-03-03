Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Мевли, Жиркова и Ригони нет в заявке "Зенита" на Лигу Европы

"Зенит" направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев;

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани;

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Напомним, 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Фенербахче".
Теги: Мевля Жирков Ригони Зенит
Сегодня, 10:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  avnik  море (Сегодня, 10:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Кокоша разве не под подпиской? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.