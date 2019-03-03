Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Сердар Азмун будет выступать за "Зенит" под 7-м номером

Новобранец "Зенита" форвард Сердар Азмун будет выступать за питерский клуб под 7-м номером.

В прошлом сезоне под этим номером в "Зените" играл бывший партнер иранца по "Рубину" Дмитрий Полоз.

РПЛ
Теги: Зенит Азмун
Сегодня, 12:29
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#1  kobr   (Сегодня, 12:35)
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Халк blush !
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
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