Сердар Азмун будет выступать за "Зенит" под 7-м номером

Новобранец "Зенита" форвард Сердар Азмун будет выступать за питерский клуб под 7-м номером.В прошлом сезоне под этим номером в "Зените" играл бывший партнер иранца по "Рубину" Дмитрий Полоз.