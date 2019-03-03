ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Никита Чернов: весь ЦСКА живет одной целью - стать чемпионами

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от второй половины чемпионата России.

"Надо от своей игры отталкиваться. Если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, сможем достичь цели.

В первой части сезона обыграли "Зенит", большую часть матча доминировали над "Спартаком", с "Краснодаром" вели в счете, но пропустили два обидных мяча в последние 15 минут. Играли неплохо, просто где-то не повезло.

Думаю, сейчас подправим эти моменты, и во второй части чемпионата дела пойдут намного лучше, чем в первой. Надеюсь, сейчас качественно подготовимся и удачно проведем весеннюю часть сезона.

У нас молодая, амбициозная команда, все ребята живут одной целью – стать чемпионами. В футболе есть только одно место – первое", – сказал Чернов.

"Чемпионат"
Теги: ЦСКА Чернов
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#1  Egg  mars (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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