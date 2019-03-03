Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Халк: Семак - просто потрясающий парень

Экс-нападающий "Зенита" считает, что у главного тренера петербургской команды Сергея Семака большое будущее.

Напомним, они оба играли вместе за сине-бело-голубых в 2012 и 2013 годах, после чего Семак завершил карьеру футболиста.

"Семак - просто потрясающий парень. Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я еще был в "Зените", он был близок к тому, чтобы закончить карьеру.

Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился. Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает", — приводит слова Халка телеканал "360".
Теги: Халк Семак Зенит
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