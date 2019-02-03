Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|...
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Эмполи
|22
|18
|17
|Удинезе
|21
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|...
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
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Наставник "Эмполи": трансфер Мевли не был вовремя зарегистрирован, но мы работаем над этим
Главный тренер "Эмполи" Джузеппе Якини подтвердил, что клуб все еще работает над трансферном защитника "Зенита" Михи Мевли.
"Мы продали Миху Зайца в "Фенербахче", чтобы купить новичков. Одним из них должен был стать Мевля, но трансфер в электронном варианте не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли что-то изменить, но клуб работает над этим. В ФИФА говорят, что трансфер зарегистрирован. Факс пришел на две минуты позже срока. Мы сделали все, что должны были", - цитирует Якини Football Italia.
"Мы продали Миху Зайца в "Фенербахче", чтобы купить новичков. Одним из них должен был стать Мевля, но трансфер в электронном варианте не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли что-то изменить, но клуб работает над этим. В ФИФА говорят, что трансфер зарегистрирован. Факс пришел на две минуты позже срока. Мы сделали все, что должны были", - цитирует Якини Football Italia.
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