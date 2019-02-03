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Наставник "Эмполи": трансфер Мевли не был вовремя зарегистрирован, но мы работаем над этим

Главный тренер "Эмполи" Джузеппе Якини подтвердил, что клуб все еще работает над трансферном защитника "Зенита" Михи Мевли.

"Мы продали Миху Зайца в "Фенербахче", чтобы купить новичков. Одним из них должен был стать Мевля, но трансфер в электронном варианте не был зарегистрирован вовремя. Не знаю, сможем ли что-то изменить, но клуб работает над этим. В ФИФА говорят, что трансфер зарегистрирован. Факс пришел на две минуты позже срока. Мы сделали все, что должны были", - цитирует Якини Football Italia.
Теги: Эмполи Мевля Зенит Серия А
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#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 14:08)
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Болеет за:
«Локомотив»
laughing Продали Миху Зайца, чтобы купить Миху Мевлю... Без Михи жить не могут?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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