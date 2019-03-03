Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной на своем официальном сайте

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на сайте Федерации футбола страны.

На странице ФФУ в интернете указан список игроков национальных сборных, и новичка сине-бело-голубых там больше нет. При этом профиль футболиста все еще можно найти на сайте. Там он указан как игрок "Шахтера".Напомним, 29-летний защитник перешел в "Зенит" зимой 2019 года из донецкого клуба. За сборную Украины он провел 54 матча и забил пять мячей.