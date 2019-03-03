Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной на своем официальном сайте

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на сайте Федерации футбола страны.

На странице ФФУ в интернете указан список игроков национальных сборных, и новичка сине-бело-голубых там больше нет. При этом профиль футболиста все еще можно найти на сайте. Там он указан как игрок "Шахтера".

Напомним, 29-летний защитник перешел в "Зенит" зимой 2019 года из донецкого клуба. За сборную Украины он провел 54 матча и забил пять мячей.
Теги: Ракицкий Зенит сборная Украины
Сегодня, 14:43
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Можно только пожалеть тех кто там остался.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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