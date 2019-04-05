Россия РПЛ 2018/19
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17:22
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
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Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
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Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
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Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
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Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
"Локомотив" - "Зенит": на матче ожидается более 20 тысяч зрителей
В пресс-службе "Локомотива" сообщили, что более 20 тыс. зрителей ожидается на предстоящем матче 22-го тура РПЛ с "Зенитом".
Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 7 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 7 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
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