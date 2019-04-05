Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Локомотив" - "Зенит": на матче ожидается более 20 тысяч зрителей

В пресс-службе "Локомотива" сообщили, что более 20 тыс. зрителей ожидается на предстоящем матче 22-го тура РПЛ с "Зенитом".

Матч "Локомотив" - "Зенит" состоится 7 апреля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Теги: Локомотив Зенит
Сегодня, 17:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  utekay  Россия (Сегодня, 17:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Победоносный Зенит
20 смешно

такой вот смешной чемпион


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 17:20)
  • -1
  •  (1)
online

В Москве пять стадионов есть на кого посмотреть, в питере только на бомжей поэтому и на стадион и идут, а если с пивом то тем более. Стадион строили воровали опять строили, перестраивали и наконец достроили, чтобы на нем впервые объявить чемпиона РПЛ-Спартак, а не Зенит.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
20 смешно,у нас меньше 40 не бывает.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама