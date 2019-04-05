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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением об уровне зарплат в чемпионате России.

"Я полжизни, по большому счету, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов – миф. Думаете, все игроки в премьер-лиге повально получают бешеные деньги?

Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге, они не верят: "Да ты врешь! И за эти деньги еще надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдет".

В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов.

На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают", – сказал Овчинников.

"Чемпионат"
Теги: Овчинников
Вчера, 20:51
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27
(8)
#27  Romella  Красноярск (Сегодня, 04:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Заградительные отряды! У кота и гроша никогда не было за душой.Приходилось и воровать, что же. По юности лет бывало. но беспредел ему надоел- всем урезать зарплаты, и на лесоповал, так требовал народ.

кто тебе минуса ставит..ты же котяра умная
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#26  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 03:40)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Овчину напоили что ли? Не помню, чтобы в ЦСКА были столь болтливые тренеры...
Любые слова о цифрах нужно подреплять конкретными данными. Иначе это 3,14**больство
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#25  FrankMasson  Планета Земля (Сегодня, 02:30)
  • +2
  •  (6)

Ты врешь, Овчина! И друзья твои явно не на заводе работают. Подкреплю свои слова цитатами:
Средняя зарплата в Российской футбольной Премьер-Лиге равна примерно 800 тыс. рублей в месяц. Такие данные озвучил глава данной организации. При этом разница в заработках футболистов клубов первой восьмерки по сравнению с остальными огромна

Так что нихрена себе копейти.Далее идем в ФНЛ:
... главные футболисты, играя еще в ФНЛ, получали 600-700 тыс. руб. в месяц. Многие клубы в ФНЛ предлагают своим футболистам оклады в размерах от 180 до 250 тыс. руб. в мес., не считая премиальных. Но если учесть заработки ведущих игроков самых успешных клубов этого дивизиона, то средняя зарплата в ФНЛ будет 300 тыс. рублей в месяц.

Копейки, ага. Даже кривоногие футболисты из ФНЛ проучают зарплаты в 10-20 раз в среднем выше, чем средняя зарплата по Россиюшке. При том, что работают кривоножки далеко не по 8 часов в день, я уже не говорю про перереботки.
В день матча сборы и сам матч 1,5 часа. В дни тренировок до 6 часов в день максимум. Это не считая халявной кормежки, медицинских и восстановительных процедур и т.д. Упахались, бедняги
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
#24  yuri  спб (Сегодня, 01:55)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Antip7
но что -то не стремятся щебень тягать.

Вот именно, сэр.О чем и речь, несчастные футболеры и их тренеры.На карьер никакая волчица их не загонит, мячик пинать гораздо приятнее. Кто-то поёт, кто-нибудь щебень сыпет.Как говаривал Ницше - каждому своё. Кот таскал бревна как проклятый, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  Antip7   (Сегодня, 01:36)
  • +1
  •  (5)

Последний хрен без соли доедают.. бедолаги. наверное пора из всех на заводы, что простаивают, да фабрики. Дороги вообще делать некому, а ребята в футболе крепкие, но что -то не стремятся щебень тягать.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#22  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 01:29)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
я капитан, бл.дь ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#21  yuri  спб (Сегодня, 01:23)
  • 0
  •  (2)

Заградительные отряды! У кота и гроша никогда не было за душой.Приходилось и воровать, что же. По юности лет бывало. но беспредел ему надоел- всем урезать зарплаты, и на лесоповал, так требовал народ.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#20  ФК ЦСКА  Москва (Вчера, 23:54)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Милкадзе со спартаком не хотел продлят контракт- видишь ли 500 тыс $ в год ему не дали... всего то 33 млн. рублей в год... Да 90% россиян согласились бы за 500 тыс. РУБЛЕЙ В ГОД работать
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#19  Realist2000   (Вчера, 23:38)
  • +5
  •  (11)

Что-то футболисты низших лиг не особо стремятся поменять место работы и нередко играют почти до 40 лет.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#18  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:36)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот до слова "миф" я Овчинникову верю (с учетом зарплат прошлых лет и сегодняшних), после один бред.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#17  Apant1   (Вчера, 23:09)
  • 0
  •  (2)

Ага)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#16  Lino   (Вчера, 22:52)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
"Да ты врешь! И за эти деньги еще надо в субботу-воскресенье работать?!


Теперь расскажи своим знакомым - перед Новым годом конфетчикам на Красном октябре предлагали до 40 тр в месяц за работу по 12 часов, неделя день, неделя ночь -- БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#15  madhate  Вальхалла (Вчера, 22:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
ну такое. типы в зоне урал-поволжье, например, поболее средней зп по регионам получают.


--------------------
такие вы долбоёбы...
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
#14  joly  Сочи (Вчера, 22:16)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Он так сказал про пфл наверное потому что игроки рпл с ними зарплатой делятся ? Ребятки вернитесь в страну к учителям , врачам, шахтерам за счет кого вы живете - посмотрите их работу и поменяйтесь зарплатами.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#13  EldarSab  Россия (Вчера, 22:10)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Анжи»
лучше бы молчал. до этого слыл за правдолюбца.
но жизнь или должность (кресло или еще что то) ломают людей. а может он хорошо маскировался. Знаете что сейчас скажу? Как бы парадоксально это не звучало. У всех на слуху положение в Анжи, давно не получают денег и т.д. и т. п. Но их в Дагестане никто и не жалеет. За те деньги, что им в конечном счете по любому заплатят, местная молодежь из чемпа Дагестана рвала бы СЕБЕ и другим глотки, но всяко не сыграло бы хуже. Вся беда, это никому не нужно. Все власть предержащие в футболе республики отмывают или зарабатывают свои деньги, кто как может. На истинных болел они ложили. или клали, smirk кому как лучше. В Дагестане 15-20 тыс руб считаются ну очень хорошими зарплатами. И плестись в конце таблицы и получить в конечном счете в 20-100 раз больше, не большая беда. Равняться надо на лучших, но оценивать себя по другому критерию.
Регистрация: 12.05.2012 [жалоба]
#12  Савелий  Россия (Вчера, 22:07)
  • +4
  •  (8)

Он трезвый был, когда такое говорил? "Работать" по субботам-воскресеньям...- это че за космонавт....(( Люди с другой планеты....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#11  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:01)
  • +4
  •  (8)

Цитата: ffora
У тебя Россия это в пределе 3 кольца МКАД
точно как сказал!


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#10  saint BASIL  Внешнее кольцо (Вчера, 22:01)
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ты соответствуешь своей фамилии - ОВЦА!!!


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#9  ffora  russia (Вчера, 21:52)
  • +10
  •  (14)

овца- зарплата футболиста ПФЛ за месяц у 70% россиян зарплата за 1.5- 2 года. А не учел у тебя Россия это в пределе 3 кольца МКАД
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#8  кацо  sirop4ik (Вчера, 21:28)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
SOF,
и что? он этой фразой никак не обозначил уровень зп игроков РПЛ.. ушёл от ответа
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#7  pfkegjbl 2  Мценск (Вчера, 21:23)
  • +17
  •  (23)
Болеет за:
«Локомотив»
Да для них 300 тысяч это не зарплаты. Футболисты низших лиг утверждают что они живут на ничтожные 30-50 тысяч в месяц. А люди за эти же деньги не пару часов в день тркнируются, а работают в тяжёлых условиях 12 часов в день без выходных.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#6  Панталоне  Бачкортостан (Вчера, 21:17)
  • +5
  •  (15)

Цитата: кацо
про РПЛ промолчал хитрец

Да он всю жизнь за косточку служил. что ему зарплаты РПЛ


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#5  студия дускай   (Вчера, 21:16)
  • +9
  •  (17)

шампань за сотни тысяч это на личные накопления от продажи лука и картошки
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  RenarTickle  Москва (Вчера, 21:16)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну... он пытался...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#3  SOF   (Вчера, 21:12)
  • -10
  •  (12)

Цитата: кацо
про РПЛ промолчал хитрец

Очки одень, биджо...

Думаете, все игроки в премьер-лиге повально получают бешеные деньги?
Регистрация: 31.03.2019 [жалоба]
#2  Гринч  СПб (Вчера, 21:03)
  • +8
  •  (14)

Сергей Овчинников: легенды о зажравшихся футболистах созданы СМИ. В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице...


Даааа....пиз...деть не камушки ворочать...


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Вчера, 21:02)
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
нормально так на ПФЛ соскочил.. про РПЛ промолчал хитрец
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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