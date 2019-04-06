Ключевое - опыт и уверенность. Почему "Спартак" обыграет ЦСКА

На самом деле, у ЦСКА нет никакого преимущества в дерби. Григорий Калёнов отвечает Роману Павлюку и объясняет, почему скучная команда Кононова на этот раз, скорее всего, добьется успеха. Георгий Джикия и Луис Адриано поведут "Спартак" к победе в дерби. Фото здесь и далее: Александр Фёдоров, "СЭ"

Естественно, взгляд Романа Павлюка - отнюдь не единственная и даже не самая популярная точка зрения касательно дерби. Так что в этом тексте мы будем немного полемизировать с коллегой. Поэтому если вы не читали его утренний текст в пользу "армейцев", лучше ознакомьтесь. Ссылка - ниже.Ну а мы поехали дальше.В новейшей истории "Спартак" в главном соперничестве нашего футбола в общем и целом проигрывает; здесь споров нет. Только вот пик доминирования, чтобы говорить о каком-то ментальном превосходстве, уже прошёл. Тот самый микроклимат работал, когда за "армейцев" играли Березуцкие, Игнашевич или даже Вагнер.Именно та команда с похмелья, после исторической победы над "Спортингом" - об этом не так давно рассказывал Василий Березуцкий - выносила "Спартак" в дерби и, поправляясь шампанским в раздевалке, глумилась, что "красно-белые" не обыграют их никогда, раз не смогли в тот день.Тот ЦСКА действительно мог творить со "Спартаком", что хотел. Пропустить, остаться в меньшинстве уже во втором тайме, а затем отгрузить трёшку Диканю? Да пожалуйста. Забить в свои минуте на 70-й, а в оставшееся время перевернуть игру? Забивший тогда со штрафного Игнашевич попросил бы вас только подержать его пиво.Но с каждым днём времена меняются, как написал один замечательный поэт. С тех пор "Спартак" успел взять чемпионство, пару раз уничтожить ЦСКА крупно, а ещё - впервые чуть ли не за двадцать лет - обыграть их за один сезон и дома, и в гостях. Тенденция уже другая - "Спартак" больше не дрожит.Лучшее этому подтверждение - последние две игры на "Открытии", в которых у "Спартака" почти не было шансов проиграть."Уфа" в прошлом туре это прекрасно проиллюстрировала. Вообще, это нормально для молодой команды. Было бы странным, если бы ЦСКА вообще бы не боялся ответственности.Настроиться на "Реал" москвичи смогли - и уничтожили его дважды. А вот взять законное с "Викторией", когда начали давить турнирные перспективы, ЦСКА почему-то не сумел. Зимой "красно-синих" начали почитать чуть ли не как главных претендентов на чемпионство. Команда вышла на поле в Грозном и на онемевших ногах привезла два мяча в свои ворота.Сейчас игра не только против "Спартака". Этот матч во многом определит, кто попадет в Лигу Чемпионов. Понимаете всю важность, учитывая относительную (по меркам футбольных владельцев) нищету Евгения Гинера?А тут еще и чужая территория. Вы бывали на "Открытии", когда там играют дерби? Поверьте, голова иногда кружится и в ложе прессы.Капитан и лидер "армейцев" бездарно проводит эту весну. У него два пропущенных между ног мяча в игре против "Арсенала", нерезультативная помарка с "Уралом" и абсолютно неуместный выход, который привел к первому пропущенному от "Уфы". Что у Акинфеева получается сейчас хорошо - орать на защитников.При этом вспомните, какие ошибки допускал на "Открытии" за последние годыНа фоне столь вялого перфоманса лидер "Спартака" Джикия выглядит просто устрашающе. Он лучший не только среди "красно-белых" - Георгий был крут и в сборной. В ЦСКА не впечатляет и слишком поверивший в себя Влашич. Да, он забил "Уфе", только вот ещё уйма атак была им запорота, потому что хорват начал передерживать и меньше доверять партнёрам.Впрочем, у "армейцев" не всё безнадёжно. Может выстрелить Чалов. За молодёжку он как-то отвесил "красно-белым" пятёрку за одну игру, но вот во взрослом футболе в дерби он пока себя проявлял не очень. Традиционно будет опасен Фернандес и в этом плане нас ждёт любопытное противостояние его с Айртоном.Помните, как многих раздражал ЦСКА, когда его тренировал Слуцкий? "Армейцы" брали "золото", но зрелищного футбола не показывали. При временами неказистой игре не оступались в играх с противниками слабее, а с прямыми конкурентами чаще цеплялись только за ничью. И этого вполне хватало.Нынешний "Спартак" Кононова ещё далеко не чемпионский, но кое-что общее в игровом плане проглядывается. Игра в Грозном для "красно-белых" складывалась очень тяжело, но при этом моментов, кроме грубой ошибки Селихова и Глушакова, у "Ахмата" не было. В итоге "Спартак" спокойно дождался своих возможностей и добил соперника.Не совсем понятно, нарочно ли таким образом играет "Спартак" или просто так получается. В любом случае, данный способ не всегда приносит успех, он почти никогда не радует болельщиков. Но против ЦСКА, если "армейцы" выйдут перекаченными, это, вероятнее всего, сработает.Конечно, может выйти и наоборот. Но это же футбол, тем более, дерби. И нам остается только высчитывать шансы.