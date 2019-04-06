Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ключевое - опыт и уверенность. Почему "Спартак" обыграет ЦСКА

На самом деле, у ЦСКА нет никакого преимущества в дерби. Григорий Калёнов отвечает Роману Павлюку и объясняет, почему скучная команда Кононова на этот раз, скорее всего, добьется успеха.

Георгий Джикия и Луис Адриано поведут "Спартак" к победе в дерби. Фото здесь и далее: Александр Фёдоров, "СЭ"
Естественно, взгляд Романа Павлюка - отнюдь не единственная и даже не самая популярная точка зрения касательно дерби. Так что в этом тексте мы будем немного полемизировать с коллегой. Поэтому если вы не читали его утренний текст в пользу "армейцев", лучше ознакомьтесь. Ссылка - ниже.

4 причины, почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби

Ну а мы поехали дальше.

Никакого микроклимата победителей в ЦСКА уже нет

В новейшей истории "Спартак" в главном соперничестве нашего футбола в общем и целом проигрывает; здесь споров нет. Только вот пик доминирования, чтобы говорить о каком-то ментальном превосходстве, уже прошёл. Тот самый микроклимат работал, когда за "армейцев" играли Березуцкие, Игнашевич или даже Вагнер.

Именно та команда с похмелья, после исторической победы над "Спортингом" - об этом не так давно рассказывал Василий Березуцкий - выносила "Спартак" в дерби и, поправляясь шампанским в раздевалке, глумилась, что "красно-белые" не обыграют их никогда, раз не смогли в тот день.



Тот ЦСКА действительно мог творить со "Спартаком", что хотел. Пропустить, остаться в меньшинстве уже во втором тайме, а затем отгрузить трёшку Диканю? Да пожалуйста. Забить в свои минуте на 70-й, а в оставшееся время перевернуть игру? Забивший тогда со штрафного Игнашевич попросил бы вас только подержать его пиво.

Но с каждым днём времена меняются, как написал один замечательный поэт. С тех пор "Спартак" успел взять чемпионство, пару раз уничтожить ЦСКА крупно, а ещё - впервые чуть ли не за двадцать лет - обыграть их за один сезон и дома, и в гостях. Тенденция уже другая - "Спартак" больше не дрожит.

Лучшее этому подтверждение - последние две игры на "Открытии", в которых у "Спартака" почти не было шансов проиграть.

"Армейцы" плохо справляются с давлением

"Уфа" в прошлом туре это прекрасно проиллюстрировала. Вообще, это нормально для молодой команды. Было бы странным, если бы ЦСКА вообще бы не боялся ответственности.

Настроиться на "Реал" москвичи смогли - и уничтожили его дважды. А вот взять законное с "Викторией", когда начали давить турнирные перспективы, ЦСКА почему-то не сумел. Зимой "красно-синих" начали почитать чуть ли не как главных претендентов на чемпионство. Команда вышла на поле в Грозном и на онемевших ногах привезла два мяча в свои ворота.

Сейчас игра не только против "Спартака". Этот матч во многом определит, кто попадет в Лигу Чемпионов. Понимаете всю важность, учитывая относительную (по меркам футбольных владельцев) нищету Евгения Гинера?

А тут еще и чужая территория. Вы бывали на "Открытии", когда там играют дерби? Поверьте, голова иногда кружится и в ложе прессы.

У "Спартака" есть Джикия, у ЦСКА - Акинфеев

Капитан и лидер "армейцев" бездарно проводит эту весну. У него два пропущенных между ног мяча в игре против "Арсенала", нерезультативная помарка с "Уралом" и абсолютно неуместный выход, который привел к первому пропущенному от "Уфы". Что у Акинфеева получается сейчас хорошо - орать на защитников.

При этом вспомните, какие ошибки допускал на "Открытии" за последние годы



На фоне столь вялого перфоманса лидер "Спартака" Джикия выглядит просто устрашающе. Он лучший не только среди "красно-белых" - Георгий был крут и в сборной. В ЦСКА не впечатляет и слишком поверивший в себя Влашич. Да, он забил "Уфе", только вот ещё уйма атак была им запорота, потому что хорват начал передерживать и меньше доверять партнёрам.

Впрочем, у "армейцев" не всё безнадёжно. Может выстрелить Чалов. За молодёжку он как-то отвесил "красно-белым" пятёрку за одну игру, но вот во взрослом футболе в дерби он пока себя проявлял не очень. Традиционно будет опасен Фернандес и в этом плане нас ждёт любопытное противостояние его с Айртоном.

"Спартак" плохо играет, но набирает очки

Помните, как многих раздражал ЦСКА, когда его тренировал Слуцкий? "Армейцы" брали "золото", но зрелищного футбола не показывали. При временами неказистой игре не оступались в играх с противниками слабее, а с прямыми конкурентами чаще цеплялись только за ничью. И этого вполне хватало.

Нынешний "Спартак" Кононова ещё далеко не чемпионский, но кое-что общее в игровом плане проглядывается. Игра в Грозном для "красно-белых" складывалась очень тяжело, но при этом моментов, кроме грубой ошибки Селихова и Глушакова, у "Ахмата" не было. В итоге "Спартак" спокойно дождался своих возможностей и добил соперника.

Не совсем понятно, нарочно ли таким образом играет "Спартак" или просто так получается. В любом случае, данный способ не всегда приносит успех, он почти никогда не радует болельщиков. Но против ЦСКА, если "армейцы" выйдут перекаченными, это, вероятнее всего, сработает.

Конечно, может выйти и наоборот. Но это же футбол, тем более, дерби. И нам остается только высчитывать шансы.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Спартак ЦСКА Джикия Акинфеев
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
#6  Egg  mars (Сегодня, 14:26)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Написано обьективно и грамотно.Согласен, соснут сегодня ишаки.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Саша Стаканчиков
а Баба Яга против

Баба-яга, правильно пишется "баба-ИАга" - легендарное существо, обитающее в Тетиевском районе Киевской области. Отличается повышеным содержанием сметаны, каковое при выигрышах Спартака - заметно падает. Еще б она не была против!


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#4  Саша Стаканчиков  - (Сегодня, 14:02)
  • +1
  •  (1)

Григорий Калёнов

"а Баба Яга против"(c) smile


--------------------
цска- команда глушаковых -)))
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 13:59)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово-работа с судьями.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 13:48)
  • +1
  •  (5)
online

Что у Акинфеева получается сейчас хорошо - орать на защитников.

В этом он вечно был профи. ПМС - штука такая
Ключевое - опыт и уверенность.

Иначе говоря, ме-едленно спустимся с холма...


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#1  Лукоморье  Россия (Сегодня, 13:27)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Срач начат. Жду от спартаковцев победных реляций и шапкозакидательского настроения. Начинайте.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама