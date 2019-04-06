Россия РПЛ 2018/19
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Ключевое - опыт и уверенность. Почему "Спартак" обыграет ЦСКА
На самом деле, у ЦСКА нет никакого преимущества в дерби. Григорий Калёнов отвечает Роману Павлюку и объясняет, почему скучная команда Кононова на этот раз, скорее всего, добьется успеха.
Георгий Джикия и Луис Адриано поведут "Спартак" к победе в дерби. Фото здесь и далее: Александр Фёдоров, "СЭ"
4 причины, почему ЦСКА обыграет «Спартак» в дерби
Ну а мы поехали дальше.
Никакого микроклимата победителей в ЦСКА уже нет
В новейшей истории "Спартак" в главном соперничестве нашего футбола в общем и целом проигрывает; здесь споров нет. Только вот пик доминирования, чтобы говорить о каком-то ментальном превосходстве, уже прошёл. Тот самый микроклимат работал, когда за "армейцев" играли Березуцкие, Игнашевич или даже Вагнер.
Именно та команда с похмелья, после исторической победы над "Спортингом" - об этом не так давно рассказывал Василий Березуцкий - выносила "Спартак" в дерби и, поправляясь шампанским в раздевалке, глумилась, что "красно-белые" не обыграют их никогда, раз не смогли в тот день.
Тот ЦСКА действительно мог творить со "Спартаком", что хотел. Пропустить, остаться в меньшинстве уже во втором тайме, а затем отгрузить трёшку Диканю? Да пожалуйста. Забить в свои минуте на 70-й, а в оставшееся время перевернуть игру? Забивший тогда со штрафного Игнашевич попросил бы вас только подержать его пиво.
Но с каждым днём времена меняются, как написал один замечательный поэт. С тех пор "Спартак" успел взять чемпионство, пару раз уничтожить ЦСКА крупно, а ещё - впервые чуть ли не за двадцать лет - обыграть их за один сезон и дома, и в гостях. Тенденция уже другая - "Спартак" больше не дрожит.
Лучшее этому подтверждение - последние две игры на "Открытии", в которых у "Спартака" почти не было шансов проиграть.
"Армейцы" плохо справляются с давлением
"Уфа" в прошлом туре это прекрасно проиллюстрировала. Вообще, это нормально для молодой команды. Было бы странным, если бы ЦСКА вообще бы не боялся ответственности.
Настроиться на "Реал" москвичи смогли - и уничтожили его дважды. А вот взять законное с "Викторией", когда начали давить турнирные перспективы, ЦСКА почему-то не сумел. Зимой "красно-синих" начали почитать чуть ли не как главных претендентов на чемпионство. Команда вышла на поле в Грозном и на онемевших ногах привезла два мяча в свои ворота.
Сейчас игра не только против "Спартака". Этот матч во многом определит, кто попадет в Лигу Чемпионов. Понимаете всю важность, учитывая относительную (по меркам футбольных владельцев) нищету Евгения Гинера?
А тут еще и чужая территория. Вы бывали на "Открытии", когда там играют дерби? Поверьте, голова иногда кружится и в ложе прессы.
У "Спартака" есть Джикия, у ЦСКА - Акинфеев
Капитан и лидер "армейцев" бездарно проводит эту весну. У него два пропущенных между ног мяча в игре против "Арсенала", нерезультативная помарка с "Уралом" и абсолютно неуместный выход, который привел к первому пропущенному от "Уфы". Что у Акинфеева получается сейчас хорошо - орать на защитников.
При этом вспомните, какие ошибки допускал на "Открытии" за последние годы
На фоне столь вялого перфоманса лидер "Спартака" Джикия выглядит просто устрашающе. Он лучший не только среди "красно-белых" - Георгий был крут и в сборной. В ЦСКА не впечатляет и слишком поверивший в себя Влашич. Да, он забил "Уфе", только вот ещё уйма атак была им запорота, потому что хорват начал передерживать и меньше доверять партнёрам.
Впрочем, у "армейцев" не всё безнадёжно. Может выстрелить Чалов. За молодёжку он как-то отвесил "красно-белым" пятёрку за одну игру, но вот во взрослом футболе в дерби он пока себя проявлял не очень. Традиционно будет опасен Фернандес и в этом плане нас ждёт любопытное противостояние его с Айртоном.
"Спартак" плохо играет, но набирает очки
Помните, как многих раздражал ЦСКА, когда его тренировал Слуцкий? "Армейцы" брали "золото", но зрелищного футбола не показывали. При временами неказистой игре не оступались в играх с противниками слабее, а с прямыми конкурентами чаще цеплялись только за ничью. И этого вполне хватало.
Нынешний "Спартак" Кононова ещё далеко не чемпионский, но кое-что общее в игровом плане проглядывается. Игра в Грозном для "красно-белых" складывалась очень тяжело, но при этом моментов, кроме грубой ошибки Селихова и Глушакова, у "Ахмата" не было. В итоге "Спартак" спокойно дождался своих возможностей и добил соперника.
Не совсем понятно, нарочно ли таким образом играет "Спартак" или просто так получается. В любом случае, данный способ не всегда приносит успех, он почти никогда не радует болельщиков. Но против ЦСКА, если "армейцы" выйдут перекаченными, это, вероятнее всего, сработает.
Конечно, может выйти и наоборот. Но это же футбол, тем более, дерби. И нам остается только высчитывать шансы.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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