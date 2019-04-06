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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Михаил Грушевский - о дерби: меня бы устроила победа ЦСКА со счётом 1:0

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера выиграли хоккеисты. От этого "Спартаку" должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Счёт? Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0", - цитирует Грушевского "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Спартак Грушевский
Сегодня, 14:43
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(3)
#3  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 15:17)
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  •  (1)
online

У них все готово - цирк с конями едет, а клоун и так на месте


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#2  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Только бы судья не испортил дерби. Вот тут есть опасения.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 14:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Надо тебе еще вспомнить, как кони победили в условном волейболе,мдаа.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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