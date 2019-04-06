Россия РПЛ 2018/19
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"Лос-Анджелес Гэлакси" уверенно обыграл "Ванкувер". Ибрагимович четвертый гол в трех матчах MLS
"Лос-Анджелес Гэлакси" уверенно обыграл "Ванкувер". Ибрагимович четвертый гол в трех матчах MLS
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Фанат "Спартака", нарушивший запрет на посещение матчей, добровольно явился в полицию (6)
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Олег Кононов: надеюсь, в дерби болельщики увидят праздник, а судьи не дадут повода усомниться в их квалификации (5)
Вчера, 21:31
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"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (2)
"Спартак" - ЦСКА: все билеты на матч проданы (2)
Вчера, 20:51
Овчинников: зажравшиеся футболисты - миф . В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице (37)
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Вчера, 20:33
Выходные, за которые может решиться всё. Превью 22-го тура РПЛ (3)
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Михаил Грушевский - о дерби: меня бы устроила победа ЦСКА со счётом 1:0
Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ со "Спартаком".
"Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера выиграли хоккеисты. От этого "Спартаку" должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Счёт? Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0", - цитирует Грушевского "Чемпионат".
"Баскетболисты ЦСКА выиграли у испанцев позавчера, вчера выиграли хоккеисты. От этого "Спартаку" должно быть не по себе. В дерби все проблемы команд отходят на второй план. Мне будет приятно, если забьют те, кто ещё не забивал. Например, Обляков или Ахметов. Было бы очень эффектно, если бы Абель вышел на замену и забил в стиле Давида Янчика. Абель в основном лечился, но если забьёт сегодня гол, то это будет эпохально. Счёт? Меня устроит победа ЦСКА со счётом 1:0", - цитирует Грушевского "Чемпионат".
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