Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:26
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (1)
Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно (1)
21:39
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
Сигурдссон показал Зе Луишу и Мельгарехо, как выигрывать дерби. Оценки за матч «Спартак» – ЦСКА (3)
21:19
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (34)
Олег Кононов: пропустили курьезный гол из-за несогласованных действий вратаря и защитника (34)
16:17
Адиев: зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло (4)
Адиев: зайдите в раздевалку и скажите людям, которые восемь месяцев не получают зарплату, что им повезло (4)
Валерий Масалитин: по игре "Спартак" выглядел очень хорошо, но везёт сильнейшим
Бывший нападающий "Спартака" и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги очной игры своих экс-команд (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Игра оставила двоякое впечатление: в первом тайме, минут 10-15, ЦСКА ещё сражался на равных, но затем "Спартак" разобрался как нужно играть и взял инициативу в свои руки, создал 2 голевых момента, но их не использовал. Ханни, Мельгарехо и Глушаков в чистую переиграли среднюю линию ЦСКА, ну и за счёт взаимодействий двух форвардов "Спартак" в первом тайме получил заметное преимущество. Было видно, что молодые моменты в этот отрезок дрогнули, поэтому повезло что первый тайм закончился так удачно для ЦСКА. Ну и Игорь Акинфеев очень здорово сыграл.
А затем последовало очень удачное начало второго тайма. "Спартак" не разобрался, до конца из раздевалки не вышел, был слишком уверен в своих силах, и в этот момент ЦСКА встрепенулся и забил первый мяч. Думаю, в первом голе виноват Самуэль Жиго, как, впрочем, и во втором. Думаю, это его самая неудачная игра за "Спартак".
ЦСКА забил первый, почувствовал уверенность и забил второй. Пока "Спартак" приходил в себя, "армейцы" могли и ещё забить, да и пенальти, как мне кажется, был, но арбитр не решился ставить 11-метровый за фол на Фёдоре Чалове. Во время этих событий силы "красно-белых" заканчивались, подсели Мельгарехо и Глушаков, да и замены не помогли команде.
Не думаю, что результат по игре, но, вероятно, ЦСКА воздалось за "Уфу" (смеётся). Там не повезло, а сегодня повезло. Хотя по игре "Спартак" выглядел очень хорошо, но везёт сильнейшим. Выиграл тот, кто реализовал свои моменты.
- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за попадание в зону Лиги чемпионов:
Если "красно-белые" продолжат так играть и подтянут реализацию - шансы у команды есть. Что же касается ЦСКА, то есть определённые вопросы. Во-первых, тяжёлый календарь, выездные игры с прямыми конкурентами. Во-вторых, на индивидуальном уровне очень много игроков ошибаются. Ахметов, например, очень много брака допускает, 9 из 10 передач в атаку идут на ногу сопернику. Сегодняшний Влашич и он же образца первого круга - два разных человека.
Если эти футболисты приведут себя в порядок, то и ЦСКА начнёт играть куда уверенней и будет активным участником чемпионской гонки. А если завтра "Локомотив" обыграет "Зенит", то вообще всё возможно будет, даже побороться за чемпионство. Но для этого "армейцам" необходимо выйти хотя бы на свой весенний уровень, очень много брака допускает команда, особенно в середине поля, так играть нельзя.
- О матче:
Игра оставила двоякое впечатление: в первом тайме, минут 10-15, ЦСКА ещё сражался на равных, но затем "Спартак" разобрался как нужно играть и взял инициативу в свои руки, создал 2 голевых момента, но их не использовал. Ханни, Мельгарехо и Глушаков в чистую переиграли среднюю линию ЦСКА, ну и за счёт взаимодействий двух форвардов "Спартак" в первом тайме получил заметное преимущество. Было видно, что молодые моменты в этот отрезок дрогнули, поэтому повезло что первый тайм закончился так удачно для ЦСКА. Ну и Игорь Акинфеев очень здорово сыграл.
А затем последовало очень удачное начало второго тайма. "Спартак" не разобрался, до конца из раздевалки не вышел, был слишком уверен в своих силах, и в этот момент ЦСКА встрепенулся и забил первый мяч. Думаю, в первом голе виноват Самуэль Жиго, как, впрочем, и во втором. Думаю, это его самая неудачная игра за "Спартак".
ЦСКА забил первый, почувствовал уверенность и забил второй. Пока "Спартак" приходил в себя, "армейцы" могли и ещё забить, да и пенальти, как мне кажется, был, но арбитр не решился ставить 11-метровый за фол на Фёдоре Чалове. Во время этих событий силы "красно-белых" заканчивались, подсели Мельгарехо и Глушаков, да и замены не помогли команде.
Не думаю, что результат по игре, но, вероятно, ЦСКА воздалось за "Уфу" (смеётся). Там не повезло, а сегодня повезло. Хотя по игре "Спартак" выглядел очень хорошо, но везёт сильнейшим. Выиграл тот, кто реализовал свои моменты.
- О борьбе "Спартака" и ЦСКА за попадание в зону Лиги чемпионов:
Если "красно-белые" продолжат так играть и подтянут реализацию - шансы у команды есть. Что же касается ЦСКА, то есть определённые вопросы. Во-первых, тяжёлый календарь, выездные игры с прямыми конкурентами. Во-вторых, на индивидуальном уровне очень много игроков ошибаются. Ахметов, например, очень много брака допускает, 9 из 10 передач в атаку идут на ногу сопернику. Сегодняшний Влашич и он же образца первого круга - два разных человека.
Если эти футболисты приведут себя в порядок, то и ЦСКА начнёт играть куда уверенней и будет активным участником чемпионской гонки. А если завтра "Локомотив" обыграет "Зенит", то вообще всё возможно будет, даже побороться за чемпионство. Но для этого "армейцам" необходимо выйти хотя бы на свой весенний уровень, очень много брака допускает команда, особенно в середине поля, так играть нельзя.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.