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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Никита Симонян: Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас

Первый вице-президент РФС и легенда "Спартака" Никита Симонян прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура РПЛ.

"То, что сделал Мельгарехо, когда не забил при выходе один на один… Это ужас, хрен знает, что придумал. Ну, а начало тайма второго было полностью за ЦСКА. Решать надо было в первом тайме.

Если команда выигрывает, значит, это победа тренера. Есть ли вопросы к Кононову? Нет, я деликатный человек", - цитирует Симоняна Sport24.ru.
Теги: Симонян Спартак Мельгарехо
Сегодня, 03:29
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