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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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В РПЛ довольны, как прошел матч "Спартак" - ЦСКА с точки зрения безопасности

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин подвел итоги матча 22-го тура "Спартак" - ЦСКА с точки зрения безопасности.

"Все ожидаемо по безопасности на дерби. Но, с точки зрения такого матча, все прошло неплохо.

В целом, мы довольны. Но остальные комментарии будут в понедельник, когда все проанализируем", - цитирует Мейтина Sport24.ru.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоялся в субботу на стадионе "Открытие Арена" и завершился победой армейцев со счетом 2:0.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 03:55
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#1  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 06:21)
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online

Вы довольны, что Спартак проиграл.. кругом враги..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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