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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Бранислав Иванович: когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1).

- Обе команды хотели победить. Мы заработали одно очко, играем дальше.

- Как "Зенит" пропустил гол?

- Пропущенный гол - неудачный случай. После гола у нас были возможности и моменты сыграть лучше. Но, сравнивая с прошлым матчем, все было гораздо лучше.

- Почему "Локо" владел преимуществом даже после забитого гола?

- У "Локомотива" всегда фланговые игроки спускаются в центр поля, все контролируют игру, поэтому когда хочешь выигрывать, прессинговать, немного тяжело. Мы были расстроены результатом. Когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно. Но ничего страшного. В последних матчах важно каждое очко. У нас ещё много тяжелых игр впереди, - передаёт слова Ивановича корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Иванович Зенит Локомотив
Вчера, 21:49
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