Бранислав Иванович: когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:17
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (4)
Массимо Каррера: слишком уважаю владельцев "Спартака", чтобы отвечать брату господина Федуна (4)
Вчера, 22:46
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
"Худший арбитр в мире из тех, кого я видел". Леонид Слуцкий жестко прошелся по судье (видео) (13)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Равиль Сабитов: при таком положении в таблице "Локомотив" должен был играть на победу до самого конца
Вчера, 22:31
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (4)
Михаил Боярский: "Зенит" играл с "Локомотивом" небрежно, неопрятно, было много грязи, неточных передач (4)
Вчера, 21:59
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Сергей Семак: ничьей мы недовольны (видео)
Вчера, 21:38
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка (1)
Вчера, 21:16
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (34)
Анатолий Мещеряков: пусть это будет на совести судьи (34)
Вчера, 20:55
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в Москве (74)
Вчера, 20:30
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (1)
"Урал" побил антирекорд "Ротора" 15-летней давности (1)
Вчера, 20:21
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Игорь Акинфеев установил рекорд ЦСКА по числу игр подряд без пропущенных мячей в первых таймах (7)
Вчера, 20:19
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
"Севилья" в гостях победила "Вальядолид"
Вчера, 20:09
"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи (5)
"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи (5)
Вчера, 19:40
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Глава Ассоциации судей Италии принесет извинения "Милану" за ошибки арбитра в матче с "Ювентусом" (2)
Вчера, 19:10
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга (5)
Болельщики и игроки "Локомотива" поддержали Бориса Ротенберга (5)
Вчера, 18:50
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Преследователи «Спартака» теряют очки, «Урал» красиво оформляет вылет «Енисея». О воскресеных матчах РПЛ
Вчера, 18:36
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Вчера, 18:30
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
"Рубин" сыграл вничью с "Арсеналом" (5)
Вчера, 18:22
Александр Кержаков: неплохим результатом для "Зенита" в матче с "Локо" будет даже ничья
Александр Кержаков: неплохим результатом для "Зенита" в матче с "Локо" будет даже ничья
Вчера, 18:14
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
"Арсенал" в гостях уступил "Эвертону"
Вчера, 18:13
Кристиан Нобоа: у "Зенита" впереди девять финалов (1)
Кристиан Нобоа: у "Зенита" впереди девять финалов (1)
Вчера, 18:02
"Зенит" объявил состав на матч с "Локомотивом" (6)
"Зенит" объявил состав на матч с "Локомотивом" (6)
Вчера, 17:55
Кварацхелия - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом" (6)
Кварацхелия - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом" (6)
Вчера, 17:37
В Бразилии назвали зарплату Роши в "Крузейру" (2)
В Бразилии назвали зарплату Роши в "Крузейру" (2)
Вчера, 17:13
"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2" (4)
"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2" (4)
Вчера, 17:06
Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию (2)
Избитый болельщик "Спартака" не будет жаловаться в полицию (2)
Вчера, 16:55
Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой (2)
Петар Занев: Аленичев попросил меня извиниться перед командой (2)
Вчера, 16:39
Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива (4)
Ольга Смородская: в игре "Локомотива" нет креатива (4)
Вчера, 16:16
Дмитрий Аленичев: обидно, что мы проиграли. Это наша вина (1)
Дмитрий Аленичев: обидно, что мы проиграли. Это наша вина (1)
Вчера, 16:11
"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью
"Зенит-2" и "Сибирь" сыграли вничью
Вчера, 15:54
"Урал" вырвал победу у "Енисея" в концовке, проигрывая 0:2 (14)
"Урал" вырвал победу у "Енисея" в концовке, проигрывая 0:2 (14)
Вчера, 15:53
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
"Фиорентина" уступила "Фрозиноне" (1)
Вчера, 15:27
"Рубин" - "Арсенал": стартовые составы
"Рубин" - "Арсенал": стартовые составы
Вчера, 15:24
"Алавес" и "Леганес" победителя не выявили
"Алавес" и "Леганес" победителя не выявили
Вчера, 15:22
"Локомотив" – "Зенит": на матче ожидается до 22 тысяч зрителей (3)
"Локомотив" – "Зенит": на матче ожидается до 22 тысяч зрителей (3)
Вчера, 15:01
"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за "парадную" на стадионе (4)
"Зенит" поблагодарил "Локомотив" за "парадную" на стадионе (4)
Вчера, 14:43
Перед матчем "Локомотив" - "Зенит" выступит группа "7Б" (2)
Перед матчем "Локомотив" - "Зенит" выступит группа "7Б" (2)
Вчера, 14:27
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Сигурдарсон: это был не наш день (1)
Бранислав Иванович: когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1).
- Обе команды хотели победить. Мы заработали одно очко, играем дальше.
- Как "Зенит" пропустил гол?
- Пропущенный гол - неудачный случай. После гола у нас были возможности и моменты сыграть лучше. Но, сравнивая с прошлым матчем, все было гораздо лучше.
- Почему "Локо" владел преимуществом даже после забитого гола?
- У "Локомотива" всегда фланговые игроки спускаются в центр поля, все контролируют игру, поэтому когда хочешь выигрывать, прессинговать, немного тяжело. Мы были расстроены результатом. Когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно. Но ничего страшного. В последних матчах важно каждое очко. У нас ещё много тяжелых игр впереди, - передаёт слова Ивановича корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Обе команды хотели победить. Мы заработали одно очко, играем дальше.
- Как "Зенит" пропустил гол?
- Пропущенный гол - неудачный случай. После гола у нас были возможности и моменты сыграть лучше. Но, сравнивая с прошлым матчем, все было гораздо лучше.
- Почему "Локо" владел преимуществом даже после забитого гола?
- У "Локомотива" всегда фланговые игроки спускаются в центр поля, все контролируют игру, поэтому когда хочешь выигрывать, прессинговать, немного тяжело. Мы были расстроены результатом. Когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно. Но ничего страшного. В последних матчах важно каждое очко. У нас ещё много тяжелых игр впереди, - передаёт слова Ивановича корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
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