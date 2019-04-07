Бранислав Иванович: когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал ничью с "Локомотивом" (1:1).- Обе команды хотели победить. Мы заработали одно очко, играем дальше.- Пропущенный гол - неудачный случай. После гола у нас были возможности и моменты сыграть лучше. Но, сравнивая с прошлым матчем, все было гораздо лучше.- У "Локомотива" всегда фланговые игроки спускаются в центр поля, все контролируют игру, поэтому когда хочешь выигрывать, прессинговать, немного тяжело. Мы были расстроены результатом. Когда сначала выигрываешь, а потом ничья - это обидно. Но ничего страшного. В последних матчах важно каждое очко. У нас ещё много тяжелых игр впереди, - передаёт слова Ивановича корреспондентАлексей Волошинов.